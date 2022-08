Biskupi zverejnili program rozlúčky s kardinálom Tomkom, pohreb je naplánovaný na utorok

Svätú omšu vykoná pápež

Tomkove pozostatky uložia do kaplnky

Pokyny pre verejnosť

11.8.2022 (Webnoviny.sk) - Vo Vatikáne sa vo štvrtok rozlúčia so slovenským kardinálom Jozefom Tomkom , ktorého telesné pozostatky po obradoch prevezú lietadlom na Slovensko, kde bude pochovaný v utorok (16. augusta) v košickej Katedrále sv. Alžbety.Informuje o tom Konferencia biskupov Slovenska (KBS), ktorá prináša aj program rozlúčky v Bratislave a v Košiciach.Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov Jozef Tomko zomrel v pondelok (8. augusta) vo svojom byte v Ríme vo veku 98 rokov.Pohrebnej svätej omši v Bazilike sv. Petra v Vatikáne bude predsedať dekan kardinálskeho kolégia kard. Giovanni Battista Re.Obrad poslednej rozlúčky a odporúčania do Božích rúk na konci svätej omše vykoná pápež František . Po obradoch prevezú Tomkove telesné pozostatky lietadlom na Slovensko.V piatok a v sobotu bude kardinál vystavený v Bratislave v katedrále sv. Martina, kde bude verejnosti k dispozícii aj kondolenčná kniha.Od 9:00 do 12:00 sa uskutoční verejné uctenie pozostatkov kardinála Jozefa Tomka, po čom bude nasledovať svätá omša, ktorú bude celebrovať predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský V nedeľu (13. augusta) popoludní prevezú telo kardinála Jozefa Tomka do Košíc, kde by jeho pozostatky mali o 19:00 uložiť do Kaplnky sv. Michala.V nedeľu (14. augusta) od 16:00 vystavia telo kardinála Tomka v katedrále k osobnému ucteniu v tichej modlitbe, následne k modlitbe posvätného ruženca, vešperov a panychídy a o 21:00 presunú telesné pozostatky zosnulého opäť do Kaplnky sv. Michala.V pondelok (15. augusta) o 9:00 v katedrále vystavia ostatky Jozefa Tomka k osobnému ucteniu v tichej modlitbe a modlitbe posvätného ruženca a o 12:00 presunú ostatky kardinála do Kaplnky sv. Michala s možnosťou uctenia si ich.V utorok 16. augusta o 7:00 ich opäť vystavia v katedrále, po čom bude ukončený vstup do katedrály pre verejnosť. O 11:00 sa začne pohrebná svätá omša, ktorej hlavný celebrant bude kardinál Dominik Duka, emeritný pražský arcibiskup.KBS upozorňuje verejnosť, že autobusy prichádzajúce do Košíc môžu cestujúcich vyložiť priamo na autobusovej stanici v Košiciach, odkiaľ je do katedrály pešo 10 minút.Zaparkovať autobusy bude možné na parkovisku Košickej futbalovej arény na ulici Pri prachárni 13. Vyzdvihnutie veriacich po pohrebných obradoch bude možné taktiež na autobusovej stanici, na mieste výstupu.KBS prosí o určenie zodpovedných za celé skupiny autobusov, aby boli v kontakte s vodičmi a odchod skupiny efektívne manažovali.Pre osobnú dopravu je pripravený Parkovací dom pri Steel Aréne. Na poslednú rozlúčku s kardinálom Jozefom Tomkom nie je pre širokú verejnosť potrebná registrácia vopred. KBS prosí verejnosť o rešpektovanie pokynov usporiadateľov.