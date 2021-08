Biskupská konferencia by mala zatlačiť na vládu k úprave pravidiel účasti na omšiach s pápežom, hovorí Mikloško

Nižší počet veriacich zaregistrovaných na omše s pápežom Františkom bývalý politik a aktivista v tajnej cirkvi František Mikloško pripisuje prísnym pravidlám registrácie.

Podujatí sa môžu zúčastniť len plne zaočkovaní ľudia. Ako uviedol Mikloško pre agentúru SITA, pravidlá by sa mali upraviť v prospech vyššej účasti a zatlačiť by v tejto veci mala na vládu aj biskupská konferencia.

28.8.2021 (Webnoviny.sk) -„Som presvedčený, že to treba zvoľniť. Stačí, keď na omše ľudia prídu a preukážu sa tam potvrdením o očkovaní, antigénovým testom alebo potvrdením, že prekonali ochorenie COVID-19. Nemôžeme žiadať od našich zbožných ľudí na vidieku, ktorí chcú ísť na pápeža, aby sa teraz prihlasovali cez internet. Je to absurdné,“ povedal Mikloško.Poukázal pritom na voľnejšie pravidlá na hromadnej akcii a v uzatvorenom priestore. Na olympijskú hokejovú kvalifikáciu na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave mohlo prísť vyše 7-tisíc ľudí.Tento týždeň po rokovaní vlády minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) povedal, že neuvažuje nad tým, že by sa s pápežom stretli aj testovaní ľudia alebo tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.„Myslím si, že dohoda je platná a bude platiť. Dúfam,“ tvrdil minister zdravotníctva s tým, že podujatia s pápežom sú organizované vysoko nad rámec aktuálne platných epidemických opatrení. Rovnako premiér Eduard Heger (OĽaNO) hovoril, že nad zmenou podmienok sa neuvažuje.Expolitik Mikloško však verí, že k zmene by mohlo dôjsť, ak sa pandemická situácia vážnejšie nezhorší.„Keby som bol v politike, vyzval by som vládu, aby podmienky účasti na omšiach zvážila. Napokon, aj biskupská konferencia by mala zatlačiť na vládu, že je to vec, ktorá sa nezopakuje, zrejme, niekoľko ďalších desaťročí, kedy sem príde pápež,“ zdôraznil Mikloško.Pápež bude 14. septembra predsedať liturgii svätého Jána Zlatoústeho v Prešove a 15. septembra bude slúžiť omšu v Šaštíne na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Pôjde o dve najmasovejšie akcie. Kapacita priestoru v Šaštíne je do 350-tisíc ľudí.Hovorca Konferencie biskupov Slovensko (KBS) Martin Kramara agentúre SITA povedal, že spolu s nahlásenými deťmi sa registrácia v piatok 27. augusta blížila v Šaštíne k dvadsiatim tisícom ľudí. Celkový počet na akcie s pápežom bol podľa Kramaru dohromady okolo 38-tisíc ľudí.„Nie je to súťaž. Tešíme sa z každého človeka, ktorý príde. Povzbudzujeme zároveň, aby si to ľudia nenechali na poslednú chvíľu, lebo najneskôr tri dni pred samotnými podujatiami sa bude musieť registrácia z praktických dôvodov uzavrieť, aby sa stihli kontroly s Národným centrom zdravotníckych informácií, posielanie lístkov a iné,“ dodal Kramara.