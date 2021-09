Bitka medzi Ethereom a Eosom, do čoho sa oplatí investovať viac?

Čo je to EOS?

Čo sa EOS snaží dosiahnuť?

Ako funguje Ethereum?

Kľúčové body:



Bitka EOS vs. Ethereum je jednou z najzaujímavejších oblastí v krypto svete.

Pomocou EOS.IO je EOS oveľa užívateľsky príjemnejší ako väčšina kryptomien. Je to veľký problém, pretože zatiaľ je väčšina platforiem dApp príliš komplikovaná na používanie bežnými ľuďmi.

Daniel Larimer stojí za spoločnosťou EOS. Larimer je vo svete kryptomien veľmi známy a predtým pracoval na Bitshares a Steemit.

Primárny rozdiel medzi EOS a Ethereum je v tom, že vývojári platia za inteligentné zmluvy. V Ethereu musia užívatelia za používanie inteligentných zmlúv platiť plyn.

Stále musíme zistiť, či je EOS skutočným zabijákom Ethereum. Na to, ako dobre bude EOS fungovať, je ešte priskoro.



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.9.2021 (Webnoviny.sk) - Dá sa povedať, že je EOS lepší ako Ethereum? Ktorá z týchto dvoch platfom blockchainu ponúka viac inovácií? Ak ste si mysleli, že Alien vs. Predator je najväčšia bitka nášho storočia, pripravte sa na súboj medzi EOS a Ethereum.Ak sa neviete rozhodnúť medzi investíciou do EOS alebo Etherea a ktorá bude lepšia? Čítajte ďalej a toto rozhodovanie vám uľahčíme a určite sa rozhodnete správne.Začnime tým, že sa pozrieme na to čo to je Ethereum.Predtým, ako začneme skúmať klady a zápory EOS aj Ethereum, mali by sme vysvetliť, čo sa týmito kryptami snažia dosiahnuť. Ako vieme, Ethereum je druhým najobľúbenejším a najpredávanejším digitálnym aktívom.Ethereum je open-source platforma založená na blockchaine, ktorú vytvoril Vitalik Buterin a ktorá uľahčuje používanie inteligentných zmlúv a decentralizovaných aplikácií (dApps). V skutočnosti je Ethereum považované za kráľa inteligentných zmlúv.Vzhľadom na schopnosti Ethereum je ťažké si predstaviť platformu, ktorá by ho mohla prekonať. Môže byť teda EOS lepší ako Ethereum?EOS je tiež decentralizovaná platforma, ktorá umožňuje používanie inteligentných zmlúv a dApps, čo z neho robí jedného z hlavných konkurentov Ethereum. Táto platforma blockchainu bola vydaná 31. januára 2018.Je to pravdepodobne najpravdepodobnejší zabijak Etherea a na prvý pohľad sa zdá, že sa snaží robiť všetko lepšie ako Ethereum. V skutočnosti však môže ponúknuť oveľa viac, než len nahradiť Ethereum!Čo môže EOS priniesť aby predbehol platformu akou je Ethereum? Pravdou je, že Daniel Larimer, technický riaditeľ spoločnosti EOS, tvrdí, že žiadna platforma blockchainu nemôže poskytnúť taký výkon, aký chcú bežní ľudia. Tvrdí, že bežných ľudí až tak nezaujíma decentralizácia, ale výkon. S EOS chce Larimer vytvoriť platformu pre dApps, ktorá bude fungovať tak, ako to ľudia chcú. Preto je ich hlavným rivalom Ethereum! EOS sa pokúša uľahčiť vytváranie dApps v porovnaní s Ethereum.Údajne EOS vyžaduje menej kódovania, pretože poskytuje viac základných funkcií ako Ethereum a je jednoduchšie sa naučiť používať a navigovať. Je to zásadné, pretože väčšina ľudí nemá technické znalosti na používanie Etherea.EOS taktiež poskytuje správu databáz a správu účtov, aby sa zlepšila používateľská skúsenosť.Larimer tvrdí, že EOS jedného dňa potenciálne zvládne milióny transakcií za sekundu (tps). Dnes však tvrdia, že budú schopní zvládnuť 1 000 až 8 000 tps. Je potrebné spomenúť, že kým EOS nedosiahne špičkový výkon, nebudeme vedieť, či je to pravda alebo je to možné.Ethereum má tiež za sebou zaujímavú cestu. Dva roky potom, čo Vitalik Buterin navrhol Ethereum, bol protokol spustený v júli 2015. V roku 2016 však došlo k hacknutiu systému; 60 miliónov dolárov bolo ukradnutých prostredníctvom dApp, navrhnutého ako fond rizikového kapitálu, The DAO. Výsledkom bolo vytvorenie Ethereum Classic (ETC) a rozdelenie blockchainu na Ethereum.Ďalšou veľkou udalosťou pre Ethereum bola hra CryptoKitties založená na blockchaine, ktorá bola spustená v roku 2017. Verte či neverte, používatelia sa zbláznili do virtuálnych mačiek Ethereum a blockchain sa upchal. To je správne! Mnoho ľudí bolo ochotných zaplatiť veľa peňazí za získanie digitálnej mačky. Najdrahší je nákup obľúbenej mačky Dragon v hodnote 600 ETH alebo asi 170 000 dolárov.Napriek svojim vzostupom a pádom sa spoločnosti Ethereum podarilo zostať jedným z najsilnejších aktív roku 2020 s trhovým stropom 206,43 miliardy dolárov. V marci 2021 bol jeden ETH 1793,95 dolárov.Niektorí odborníci sa domnievajú, že Ethereum môže v najbližších rokoch dosiahnuť svoj potenciál. Ak ste teda ochotní investovať do Etherea namiesto EOS, jednoducho pozorne sledujte ceny ETH!Ktorá kryptomena je lepšia? Ktorá dobyje svet? Iba čas ukáže.Či už ste skúsený obchodník s kryptomenami alebo robíte prvé kroky v tomto sektore, EOS a Ethereum sú potenciálne silnými uchádzačmi o vaše investičné portfólio. Teraz poznáte kľúčové rozdiely medzi EOS a Ethereum. Investori EOS a Ethereum môžu vybudovať diverzifikované portfólio s najobľúbenejšími coinmi. Sledujte pozorne EOS kurz a tiež aj ethereum kurz ak chcete vedieť ako sa táto bitka skončí.Informačný servis