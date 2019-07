BITKA NA VENTÚRSKEJ: Mesto nebolo požiadané o súčinnosť

Na snímke príslušníci polície zatýkajú výtržníkov v Starom Meste v Bratislave, 10. júla 2019. Na Ventúrskej ulici v bratislavskom Starom Meste zasahovala polícia. Podľa očitého svedka sa tam pobili pravdepodobne futbaloví fanúšikovia, niektorí mali hovoriť po srbsky či po anglicky. Viacerých aktérov bitky už zadržali policajti. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 11. júla (TASR) – Hlavné mesto ani bratislavská mestská polícia neboli zo strany štátnej polície pred stredajšou bitkou futbalových chuligánov na Ventúrskej ulici v Bratislave požiadaní o súčinnosť. Uviedol to hovorca Bratislavy Peter Bubla.skonštatoval v súvislosti s bitkou, ktorá priamo nesúvisela so zápasom predkola Ligy majstrov, odohrávajúceho sa v stredu večer na Tehelnom poli.uviedol Bubla.Posilnené hliadky pomáhali pri zabezpečovaní verejného poriadku, dokumentácii miesta činu i pri eskorte zadržaných osôb.dodal Bubla.Mesto začalo okamžite po upokojení situácie s odstraňovaním následkov incidentu.ozrejmil o prácach, ktoré do 7:00 h zabezpečovala štvorčlenná havarijná čata a päť ďalších pomocných pracovníkov.Škody na majetku hlavného mesta pri výtržnostiach nevznikli. Prípadnú pomoc v súvislosti so škodami, ktoré utrpeli súkromné prevádzky, bude mesto riešiť individuálne a v závislosti od jej charakteru.zopakoval Bubla stanovisko mesta.Polícia informovala, že po stredajšej bitke na Ventúrskej ulici zadržala a zaistila 107 osôb. Z toho 51 Bulharov, 41 Poliakov a 15 Holanďanov. Prokuratúra zatiaľ neeviduje žiadne obvinenie v prípade.Pri incidente došlo k viacerým zraneniam. Záchranári uviedli, že deväť mužov odviezli do nemocnice, ďalších ošetrili na mieste. Bulharskí fanúšikovia na Slovensko prišli na štvrtkový futbalový zápas svojho tímu v Ružomberku. Poľskí a holandskí fanúšikovia zas chceli podľa polície narušiť stredajší zápas Slovana proti tímu z Čiernej Hory.