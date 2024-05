Bittó Cigániková upriamila pozornosť na program SaS v eurovoľbách, zahŕňa napríklad zachovanie práva veta (video)

14.5.2024 (SITA.sk) - Poslankyňa NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Jana Bittó Cigániková , ktorá sa tiež uchádza o mandát v europarlamente , pre agentúru SITA uviedla, že kandiduje s cieľom, aby ľudia volili SaS.Poukázala na to, že liberáli majú vypracovaný komplexný volebný program pre voľby do EP, ktorý zahŕňa napríklad zachovanie práva veta, znižovanie byrokracie či zvyšovanie životnej úrovne. „Máme program, ktorý je celkovo väčší ako programy všetkých ostatných politických strán," tvrdí poslankyňa.„Kúpili by ste si auto od výrobcu, ktorý nemá technické výkresy?," spytovala sa Bittó Cigániková na margo skepticizmu voči volebným programom. Doplnila, že ona osobne sa zaoberá zdravotníckymi témami a rada by sa venovala problematike štúdia zdravotných sestier či interrupčnej tabletke.