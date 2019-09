Biznis centrum Apollo 1 v Bratislave začnú búrať

Biznis centrum Apollo 1. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) – Biznis centrum Apollo 1 na Prievozskej ulici v Bratislave, ktorému hrozilo zrútenie, začne developer HB Reavis od polovice septembra asanovať. Práce rozdelil na prípravnú a čistiacu, búraciu a recyklačnú fázu. Rozoberanie hlavnej časti skeletu budovy je naplánované po novom roku. Po zbúraní má na pozemku následne vyrásť projekt Nové Apollo. TASR o tom informoval investor.Apollo 1 sa má rozoberať postupne, šetrne a bez použitia výbušnín.spresnil developer. Najprv začne s vnútorným vypratávaním objektu. Vyvezie výťahy, klimatizáciu, kotly, zdravotechniku, podlahy, izolácie či sadrokartónové priečky.podotkol investor. S rozoberaním hlavnej časti skeletu budovy začne až po novom roku. Očakáva, že môže dôjsť aj k istým obmedzeniam na okolitých komunikáciách. Predpokladaný termín ukončenia búracích prác sa očakáva v priebehu roka 2020.Po zbúraní vybuduje na pozemku HB Reavis projekt Nové Apollo, sedempodlažnú budovu s ôsmym ustúpeným podlažím, so zeleným átriom a s viac ako 480 parkovacími miestami v podzemí. Má sa stať podľa developera vstupnou bránou do štvrte Nové Nivy.V roku 2015 zistili v biznis centre Apollo 1 problémy so statikou objektu, ktoré boli také závažné, že budovu bolo potrebné uzatvoriť a prestať užívať. Medializované informácie v tom čase hovorili o preťažení budovy na viacerých miestach o 50 percent, na jednom mieste až o 250 percent. Vlastník centra pôvodne uvažoval, že po realizácii potrebných stavebnotechnických opatrení obnoví jeho prevádzku začiatkom roka 2016.Následné statické posudky však preukázali závažné poškodenie statiky objektu a odporučili objekt asanovať. Stavebný úrad v Ružinove prijal žiadosť o asanáciu v polovici septembra 2018. Tá bola v septembri a októbri doplnená a po doručení všetkých podkladov oznámil stavebný úrad v polovici októbra 2018 začatie konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad v Ružinove vydal koncom januára 2019 búracie povolenie, ktoré je už právoplatné.