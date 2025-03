Biznis už nie je len doménou mužov, Forbes zverejnil nový rebríček úspešných žien

Distribučné spoločnosti Times a Med-Art

27.3.2025 (SITA.sk) - Forbes zverejnil nový rebríček Top ženy v biznise 2025, ktorý zdôrazňuje významnú úlohu žien v slovenskom podnikateľskom prostredí. Rozdelený je do troch kategórií: podnikateľky, manažérky a startupistky.„V slovenskom podnikateľskom prostredí z roka na rok rastie podiel kompetentných žien, ktoré majú rozhodujúce slovo v kľúčových odvetviach ekonomiky,“ hovorí šéfredaktorka Forbesu Lucia Okšová. Medzi tohtoročnými top podnikateľkami sú dlhoročné stálice, ako Mária Blašková , ktorá zdedila po manželovi štvrtinu firmy Minerfin, ktorý zase vlastní štvrtinu holdingu Moravia Steel s Třineckými železiarňami.Druhou stálicou je Valeria Haščáková , ktorá pôsobí ako správkyňa rodinného trustu T69 a spolu s deťmi je aj beneficientkou výnosov z podielov svojho manžela Jaroslava Haščáka na aktívach investičnej a finančnej skupiny Penta , do ktorej vedenia sa vlani vrátil.Obe ženy nie sú v pravom zmysle slova podnikateľky, pretože sa na podnikaní týchto firiem aktívne nepodieľajú. No majetky, ktorými disponujú sú však významné.Medzi podnikateľky, ktoré sa vlastnými silami podieľali na vybudovaní úspešného biznisu, zaradili Máriu Kylianovú a Hildu Némethovú. Tie vlastnia a riadia distribučné spoločnosti so zdravotníckym materiálom Timed a Med-Art.K novým tváram v tejto kategórii patrí napríklad Klára Macegová, ktorá spolu s manželom vybudovala distribučnú spoločnosť na predaj tabakových výrobkov M+M, či Hana Fabiánová, ktorá spolu s manželom stojí za IT obchodom Agem Computers. Do rebríčka pribudla aj dcéra a dedička Michala Lazara Michaela Ikrényi Lazarová, ktorá vlani debutovala aj ako členka rebríčka Najbohatších Slovákov.V kategórii top manažérky sa objavilo tento rok hneď osem nových, respektíve staronových mien. V rebríčku prvýkrát figuruje aj nová hviezda v slovenskom automotive svete, a to šéfka trnavskej automobilky Stellantis Slovakia Tá je nielen prvou ženou, ale zároveň aj prvou Slovenkou na čele automobilky pôsobiacej na Slovensku. V kategórii startupy ocenili desať žien, ktoré prispeli k rozvoju startupového ekosystému.Do rebríčka zaradili napríklad Evu Šimekovú, ktorá spolu so svojím tímom stojí za znovuzrodením ocenenia Startup Awards , ale aj Darinu Štyriakovú, ktorá toto ocenenie minulý roky vyhrala. Darina napríklad vedie startup Ecolive, ktorý pomáha farmárom v Afrike aj Latinskej Amerike.