BlackBerry kupuje Cylance z oblasti kybernetickej bezpečnosti

Waterloo 16. novembra (TASR) - Kanadská spoločnosť BlackBerry oznámila, že kupuje americkú technologickú firmu Cylance. Tá by jej mala pomôcť pri expanzii v oblasti umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti. Hodnota kontraktu bola stanovená na 1,4 miliardy USD (1,23 miliardy eur).Kanadská firma ešte zhruba pred desaťročím dominovala na trhu inteligentných telefónov, neskôr však svoju pozornosť presunula do oblasti softvéru pre správu mobilných zariadení, ako aj do nových oblastí, ako sú autonómne vozidlá.Súkromná firma Cylance pôsobí v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Jej aplikácie pomáhajú blokovať kybernetické útoky na firmy. Spoločnosť má vyše 3500 aktívnych firemných zákazníkov.Po dokončení prevzatia bude Cylance pôsobiť naďalej ako samostatná divízia, dodala BlackBerry. Dokončenie akvizície predpokladá kanadská spoločnosť najneskôr vo februári budúceho roka.(1 EUR = 1,1346 USD)