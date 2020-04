Blaha a Kotleba stále bez funkcie, poslanci ich nezvolili ani na štvrtej schôdzi parlamentu

Fico neuspel s návrhom

Voľba predsedov výborov

1.4.2020 - Predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár (Sme rodina) otvoril štvrtú schôdzu parlamentu. Plénum je uznášaniaschopné. Poslanci taktiež schválili program schôdze, na ktorej majú rozhodnúť o tom, či budú môcť obecné zastupiteľstvá rokovať počas pandémie prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie.Členovia zákonodarného orgánu sa majú zaoberať aj ekonomickými opatreniami, ktoré na svojom utorkovom rokovaní schválila vláda. Predmetné návrhy zákonov by mali schvaľovať v skrátenom legislatívnom konaní.Predseda opozičného Smeru - sociálnej demokracie Robert Fico v pléne neuspel s procedurálnym návrhom, aby poslanci prerokovali novelu Zákonníka práce až po tom, ako ich vláda prejedná s tripartitou.Predsedovi parlamentu Kollárovi zároveň adresoval, poznámku, že je hanbou zvolať schôdzu NR SR dve a pol hodiny hodiny pred jej začatím. „Gratulujem vám k tomuto rekordu. Je hanba, že ste slúžkou Igora Matoviča. My jeho slúžkami nebudeme," povedal Fico.V parlamente vystúpil aj premiér Igor Matovič (OĽaNO), ktorý vyzval koalíciu a opozíciu, aby v týchto ťažkých časoch odložili hádky a spolupracovali za účelom prekonania tejto krízy.Poslanci sa následne venovali opätovnej voľbe predsedov parlamentných výborov, medzi ktorými kandidoval Ľuboš Blaha zo Smeru – sociálnej demokracie (Smer-SD) a predseda strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba. Oboch však ani na tretí pokus nezvolili za predsedov parlamentných výborov. Blaha kandidoval do čela ľudskoprávneho výboru parlamentu.V tajnej voľbe získal 53 zo 137 odovzdaných platných hlasov poslancov. Na zvolenie za predsedu parlamentného výboru je pritom potrebné získať nadpolovičnú väčšinu hlasujúcich členov pléna.Kotleba sa uchádzal o post predsedu výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Ani jemu však poslanci nedali svoju dôveru. Získal totiž iba 54 zo 137 odovzdaných platných hlasov.Nová voľba predsedov parlamentných výborov sa podľa volebného poriadku môže vykonať najskôr na ďalší deň schôdze. Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) priblížil, že ešte nie je stanovené, či sa ďalšia voľba vykoná vo štvrtok 2. apríla.Parlamentné politické strany si podelili výbory v parlamente v pomere 12 ku 7 v prospech koalície. Za opozíciu boli do čela výborov zvolení Richard Raši, Peter Žiga, Juraj Blanár a Erik Tomáš (všetci Smer-SD) a Martin Beluský z ĽSNS.