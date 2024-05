Blaha bude čeliť súdnemu pojednávaniu, Naď ho žaloval pre obvinenie z vlastizrady (video)

Blaha nazval Naďa vlastizradcom

Vysúdené peniaze Naď daruje

Téma okrúhleho stola

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

20.5.2024 (SITA.sk) - Na piatokje vytýčené prvé súdne pojednávanie vo veci civilnej žaloby, ktorú podal exminister obrany a predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď na podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu Smer-SD ). Povedal to v pondelok na tlačovej besede Naď s tým, že ho o tom informoval jeho právny zástupca Peter Kubina Naď podal na Blahu žalobu za to, že ho pred vyše dvoma rokmi opakovane nazval vlastizradcom.„Na základe sa tvorila celá politika strany Smer – mňa a následne potom aj ďalších nazývali vlastizradcami. Som zvedavý, ako sa k tomu postaví súd – či vešanie mien na bilbordy, že sme vlastizradcovia, či nadávanie na pani prezidentku, že je ‚americká ku..a‘ a všetky tie útoky, ktoré realizovali predstavitelia najmä strany Smer, ale aj hnutia Republika , sú v poriadku. Ja si myslím, že to v poriadku nie je," povedal Naď.Podanou žalobou sa Naď domáha súdneho potvrdenia neoprávneného zásahu do jeho dobrej povesti, verejného ospravedlnenia a odstránenia z verejného priestoru všetkých statusov, videí a iných záznamov, v ktorých ho poslanec Blaha krivo obvinil z vlastizrady. Okrem toho žiada súd, aby ho zaviazal do budúcnosti zdržať sa takýchto obvinení na jeho adresu.Domáha sa tiež priznania náhrady nemajetkovej ujmy vo výške 100 000 eur. V prípade, ak peniaze vysúdi, venuje ich na dobročinný účel pomoci obetiam vojny na Ukrajine. Blaha podľa neho svojimi verbálnymi atakmi verejne obviňuje takmer každého svojho oponenta zo závažnej trestnej činnosti a neustále prekračuje hranicu toho, čo je ešte akceptovateľné.Naďa neprekvapuje, že strany Smer-SD ani SNS nemali záujem zúčastniť sa na okrúhlom stole, na ktorý spoločne pozvali prezidentka Zuzana Čaputová aj zvolený prezident Peter Pellegrini všetky parlamentné strany.„Neprekvapuje ma to, pretože ich politika je založená na nenávisti. Dnes počúvam od predstaviteľov koalície, ako volajú po pokoji, a pritom tu niekoľko rokov rozbíjali spoločnosť, útočili, štvali, používali vulgarizmy," skonštatoval.Zároveň podotkol, že s návrhom na zorganizovanie debaty za okrúhlym stolom oslovili prezidentku Demokrati a je rád, že k takémuto kroku pristúpila.