Blaha by chcel, podobne ako Fico, zo Smeru čistú ľavicovú a vlasteneckú stranu

14.7.2020 - Poslanec parlamentu Ľuboš Blaha (Smer-SD) nepovedal, či by prijal návrh kandidovať na víkendovom sneme strany za podpredsedu tohto politického subjektu. Označil to za vnútrostranícku záležitosť. Uvoľnené miesta troch podpredsedov strany zostali po odchode Petra Pellegriniho, Richarda Rašiho a Petra Žigu.Predseda Smeru-SD Robert Fico avizoval, že na miesta podpredsedov okrem doterajšieho podpredsedu Juraja Blanára prídu nové tváre.Za šéfa strany bude opätovne kandidovať Fico. „To sú vnútrostranícke záležitosti, bude o nich informovať predseda strany Fico,“Poznamenal, že je plne stotožnený s tým, že Fico bude viesť Smer po ďalšie roky. „Je to výnimočná osobnosť a plne ho na poste predsedu podporujem. Všetky ostatné otázky sú v tejto chvíli irelevantné. Moje politické ambície vyplývajú z môjho silného ľavicového presvedčenia. Som v politike pre svoje ideály, a podobne ako Robert Fico by som chcel zo Smeru čistú ľavicovú a vlasteneckú stranu,“ povedal Blaha.Fico sa v uplynulom období vyjadroval na adresu Blahu s uznaním. Viackrát kritizoval strany vládnej koalície, že odmietajú Blahu zvoliť do čela ľudskoprávneho výboru parlamentu. „Ako je možné, že jeden inteligentný človek, sčítaný, dokonca by som povedal človek, ktorý má toho asi najviac načítané v celej národnej rade, nemôže byť predsedom obyčajného výboru,“ vyjadril sa Fico o Blahovi tento rok v apríli.Snem Smeru sa uskutoční v sobotu 18. júla v bratislavskej centrále strany. Delegáti strany by mali voliť šéfa strany, podpredsedov a generálneho manažéra. Fico v pondelok 13. júla povedal, že uchádzanie sa o funkciu predsedu Smeru-SD je jeho „poslednou misiou“.Delegáti budú voliť zrejme päť podpredsedov. Neobsadená je stolička po Petrovi Kažimírovi, ktorý sa stal guvernérom Národnej banky Slovenska. Ako agentúre SITA pred časom povedal Robert Kaliňák, „s najväčšou pravdepodobnosťou“ sa už nebude uchádzať o miesto vo vedení strany. Tri ďalšie miesta podpredsedov sú voľné po odchode Pellegriniho, Rašiho a Žigu, korí zakladajú stranu Hlas – sociálna demokracia.