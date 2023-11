Blaha ponížil slovenskú demokraciu a výmenou obrazu prezidentky ukázal opovrhovanie, KDH robí kroky na jeho odvolanie (video)

Demonštratívne odstránenie obrazu

Prízemné šliapanie po symboloch demokracie

KDH vyťahuje „prkotiny“

7.11.2023 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) odovzdalo podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu s jediným bodom – návrhom na odvolanie podpredsedu Národnej rady SR Ľuboša Blahu Smer-SD ).Z funkcie ho chce odvolať za to, že „nahradil portrét prezidentky portrétom masového vraha Che Guevaru“ a tiež zvesil vlajku Európskej únie zo svojej kancelárie v Národnej rade SR . Jeho konanie považuje KDH za neprípustné.„Neprajeme si, aby osoba masového vraha Che Guevaru bola spájaná s Národnou radou Slovenskej republiky. Demonštratívne odstránenie symbolov sveta, do ktorého SR patrí a cynické nahradenie portrétu prezidentky krvavým znakom sveta, ktorého sme sa pred vyše tridsiatimi rokmi zbavili, považujeme za prekročenie rubikonu a poníženie demokracie na Slovensku,“ uviedla utorok na tlačovej konferencii predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková Blahove konanie považujú v KDH za nehorázne a nehodné podpredsedu NR SR, preto ho chcú z funkcie odvolať. Strana vyzbierala 40 podpisov, na zvolanie mimoriadnej schôdze ich stačilo 30. Podľa poslanca Františka Mikloška si zvolili dátum 7. novembra schválne, teda na výročie boľševickej revolúcie.Blaha podľa hnutia verejnou výmenou obrazu s oficiálnym portrétom prezidentky Slovenskej republiky za obraz zahraničného predstaviteľa najradikálnejšieho komunistického krídla prejavil opovrhnutie k osobe prezidentky, ako aj k úradu prezidenta, ktorý reprezentuje.„Odstránením vlajky Európskej únie znevážil príslušnosť Slovenskej republiky k Európskej únii. Sme presvedčení, že svojim konaním propagoval hnutia smerujúce k potlačeniu základných práv a slobôd,“ uviedla Holečková.KDH ako najstaršia ponovembrová strana na Slovensku a priamy dedič protikomunistického disentu sa podľa nej nemieni nečinne prizerať na takéto vulgárne a prízemné šliapanie po symboloch demokracie a ich nahrádzanie symbolmi jednej z najohavnejších diktatúr všetkých čias.František Mikloško zdôraznil, že za celé obdobie komunizmu bolo popravených a zavraždených 100 miliónov ľudí. „Druhá svetová vojna bola hrozná a mala za následok 60 miliónov mŕtvych. Na komunizmus máme v KDH citlivé uši a keď sa začínajú objavovať prvky autoritatívnych režimov, máme potrebu kričať,“ povedal.Ak bude Smer, Hlas a SNS stáť za Ľubošom Blahom, budú podľa neho spoluzodpovední za opätovný nástup autoritatívnych prvkov vládnutia na Slovensku.Mikloško pripomenul, že nedávno bol v diskusnej relácii s Blahom, kde Blaha podľa neho argumentoval, že v čase, keď ľudí trápia ekonomické, sociálne a zdravotné problémy, KDH vyťahuje takéto „prkotiny“.Mikloško mu kontruje, či Smer potrebuje namiesto riešenia takýchto vážnych problémov prioritne zastrašovať a odvolávať policajtov.„Budú snáď títo ľudia brániť ekonomickému rastu? Nie, budú brániť akurát tak ekonomickému rastu a zlepšeniu životnej úrovne tých ľudí, ktorí sa teraz dostali k moci,“ povedal Mikloško. Zdôraznil, že každé zlo treba zastaviť v začiatku.KDH odmieta zjednodušenie obrazu Che Guevaru, ktorého Blaha prirovnal k partizánom Slovenského národného povstania.„Samozrejme, dá sa povrchne a zjednodušene dávať do porovnania hoci aj s Jurajom Jánošíkom alebo iným zromantizovaným ľudovým hrdinom, ale fakty sú neúprosné. Che Guevara bol priamo zodpovedný za násilnú smrť 200 ľudí a bol súčasťou masového kolosu, ktorého výsledkom bolo 100 miliónov mŕtvych po celom svete,“ zdôraznil Ján Horecký.