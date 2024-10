Blaha sa pochválil rozhovorom s ruským médiom, sankciami páchame podľa neho ekonomickú samovraždu (video)

Prekvitajúca a krásna krajina

Atentát na Fica a Trumpa

Návšteva s mierovým posolstvom

16.10.2024 (SITA.sk) - Slovenský europoslanec Ľuboš Blaha Smer-SD ) počas svojej návštevy v Moskve poskytol rozhovor ruskému médiu Izvestija. V rámci tohto rozhovoru uviedol, že je poslancom Európskeho parlamentu , no nesúhlasí s politikou tejto inštitúcie. Vyplýva to z videa zverejneného na sociálnej sieti, na stránke Blahovej domovskej strany Smer-SD.„Práve preto som tu. To, čo tu vidím je podľa mňa veľmi dobré,“ pokračoval Blaha v rozhovore pre Izvestija. Podotkol, že niektorí hovoria, že v Rusku je nedostatok a recesia, on ale podľa vlastných slov vidí prekvitajúcu a krásnu krajinu. Europoslanec tiež kritizoval európske sankcie voči Rusku.„Páchame ekonomickú samovraždu, pretože sankcie proti Rusku, ako vidím aj tu v Moskve, neškodia Rusku, ale škodia našim krajinám, keďže my sme si obmedzili prísun energií, ktoré boli lacnejšie a lepšie,“ vyjadril sa a kritizoval dopady dovozu energií na európsku ekonomiku.Blaha sa pre ruské médium vyjadril aj k májovému atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD). V rozhovore hovoril o tom, že Slovensko nechce posielať zbrane na Ukrajinu, čo podľa neho kritizujú liberálne a prozápadné médiá.Dôsledkom bol podľa neho atentát na Fica, atentátnika Juraja C. označil ako „progresívneho extrémistu“. V tejto súvislosti spomenul Blaha aj pokus o atentát na amerického prezidentského kandidáta Donalda Trumpa Spolu s videom bol zverejnený aj príspevok Blahu, v rámci ktorého opätovne apeloval na dialóg s Ruskom a šírenie mierových hodnôt. Sankcie proti Rusku označil za „neuveriteľný fail“. Slovenský europoslanec je na návšteve Moskvy, podľa zverejnených informácií tam išiel s mierovým posolstvom.Uvádzal tiež, že sa chce ruskému národu ospravedlniť za „všetky tie vojnové, nenávistné a doslova fašistické rezolúcie, ktoré prijímajú v Európskom parlamente proti Rusku“. Avizoval tiež, že by mal prednášať na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov (MGIMO)