Blaha ukázal morálny bankrot vládnej koalície. Lexmann kritizuje europoslancovu návštevu Moskvy

Europoslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) nahral video, v ktorom pozdravuje z Moskvy.



„Rusko je stále krásne, stále múdre, stále vyspelé...,“ vraví v ňom stojac na Červenom námestí. Vyjadril sa tiež, že prišiel do Moskvy ako priateľ Ruska, podľa vlastných slov sa nemôže pozerať na to, ako na Západe rastie rusofóbia.



„Chcem sa ospravedlniť ruskému národu za všetky tie vojnové, nenávistné a doslova fašistické rezolúcie, ktoré prijímajú v Európskom parlamente proti Rusku,“ hovorí Blaha vo videu. Zdôraznil, že sme Slovania a nikdy nás neprinútia nenávidieť Rusko. Odmietol tiež posielanie zbraní na Ukrajinu, sankcie proti Rusku a eskaláciu konfliktu.



„Slováci chcú mier. Rusov považujeme za priateľský národ a nikdy to nebude inak,“ zdôraznil a dodal, že i o tom bude jeho prednášať na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov.





15.10.2024 (SITA.sk) - Návšteva europoslanca Ľuboša Blahu Smer-SD ) v Moskve opäť ukazuje, že napriek rečiam vládnej koalície o mieri jej ide len o to, aby sa zapáčila diktátorom. Uviedla to europoslankyňa za KDH „Ak by mal europoslanec Blaha naozaj záujem o mier, navštívil by obete a snažil by sa nájsť cestu ku skutočnému dialógu, nie falošne sa ospravedlňovať agresorovi v Kremli. Mier sa nedosiahne biznisom s diktátormi v Moskve, Pekingu či Baku a šírením klamstiev,“ povedala Lexmann. Podľa jej slov sa mier dá dosiahnuť tým, že vytvoríme priestor pre pravdu o krutej vojne, utrpení ukrajinského ľudu a ochrane medzinárodného práva, najmä územnej celistvosti a suverenity.Lexmann vníma, že nie všetky kroky EÚ voči totalitným a autoritárskym režimom sú konzistentné a principiálne, avšak zastáva politiku konštruktívnej kritiky a prinášania riešení tam, kde sa to riešiť má, namiesto bezbrehého populizmu. Ľuboš Blaha však podľa nej ukázal morálny bankrot tejto vládnej koalície.„A kto smúti najviac? Andrej Danko , ktorého na ceste do Moskvy predbehol. Iste mal rovnaký plán - vybaviť stiahnutie ruských vojsk z okupovanej Ukrajiny,“ uzavrela Lexmann.