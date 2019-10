Blahová: Žaloby za moje vyjadrenia v kauze Čistý deň sú neopodstatnené

Natália Blahová, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) – Súdne žaloby za údajné ohováranie a poškodzovanie dobrého mena, ktorým zo strany chovancov i riaditeľa resocializačného centra Čistý deň čelí poslankyňa Natália Blahová, považuje ona sama za úplne neopodstatnené. Po zoznámení sa s obsahom podnetov to Blahová uviedla pre TASR.upozornila Blahová v súvislosti so žalobami podanými na Okresnom súde v Trnave. Myslí si, že ide len o "neuspokojenú snahu manželov Tománkovcov o mediálnu pozornosť". Počin sťažovateľov sa jej javí absurdný o to viac, ak v kauze padol súdny verdikt, ktorým bol bývalý psychológ v centre odsúdený za sexuálne zneužívanie, ďalšieho muža v prípade stále súdia. Blahová tiež naznačila, že existujú dôvody a podnety pre pokračovanie vo vyšetrovaní.Spravodajský web TV Markíza vo štvrtok informoval, že na Blahovú, ktorá ako prvá upozornila na možné sexuálne zneužívanie chovankýň centra, podal súdnu žalobu riaditeľ zariadenia Peter Tománek, rovnako tak chovanci a ich rodiny. Sťažovatelia požadujú od Blahovej verejné ospravedlnenie za ohováranie a poškodzovanie dobrého mena.