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17. septembra 2026
Blanár kritizuje predsedníčku Európskej komisie. Leyenová opäť nepredstavila návrhy k riešeniu vojny na Ukrajine
Tagy: Energetická bezpečnosť Energetika Hormuzský prieliv Jadrová energia Konkurencieschopnosť Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Napätie na Blízkom východe Nelegálna migrácia Predsedníčka Európskej komisie (EK) Rusko-ukrajinský konflikt
Predsedníčka síce podľa neho predniesla otázky konkurencieschopnosti, vojny na Blízkom východe a Ukrajine či energetickej bezpečnosti, no neponúkla funkčné návrhy k ich riešeniu.
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17.9.2026 (SITA.sk) - Predsedníčka síce podľa neho predniesla otázky konkurencieschopnosti, vojny na Blízkom východe a Ukrajine či energetickej bezpečnosti, no neponúkla funkčné návrhy k ich riešeniu.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová síce pomenovala výzvy, ktorým Európska únia (EÚ) aktuálne čelí, no neponúkla žiadne riešenia. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) v reakcii na správu o stave EÚ, ktorú Leyenová predniesla v stredu 16. septembra na pôde Európskeho parlamentu.
Predsedníčka síce podľa neho predniesla otázky konkurencieschopnosti, vojny na Blízkom východe a Ukrajine či energetickej bezpečnosti, no neponúkla funkčné návrhy k ich riešeniu.
„Komisia svoj návrh na definitívne odstrihnutie sa od ruských zdrojov prezentuje ako výhru pre odpútanie sa od jednej závislosti, ktorú ale – ako už zabúda doplniť – namiesto oslobodenia sa nahradí ďalšia závislosť a zároveň väčšie riziko,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie s tým, že to jasne ukázala situácia na Blízkom východe a eskalácia, ktorá viedla do uzatvorenia Hormuzského prielivu.
„Vzhľadom na závažnosť následkov, do ktorých nás rozhodnutie EÚ dostane tu a teraz, rastúce ceny energií, je navrhovaná elektrická budúcnosť absolútne nedostatočným riešením, ktoré nepomôže riešiť vzniknutú situáciu v aktuálnom čase,“ myslí si Blanár.
Úplne tak podľa neho chýbajú pragmatické návrhy. V tomto zmysle minister upozornil na využitie jadrovej energie, po čom SR volá od samého začiatku.
Blanár zároveň pripomenul, že Slovensko muselo ako podmienku vstupu do EÚ zavrieť dva funkčné jadrové bloky, no ani to nás neodradilo a pokračovali sme vo výstavbe jadrových blokov.
Podľa Blanára to bolo strategické rozhodnutie, pretože je to podľa jeho slov jediný zdroj na produkciu stabilnej výroby elektrickej energie s minimálnou či nulovou uhlíkovou stopou.
„Som rád, že po rokoch boja proti jadrovej energii, odstavovaní jadrových reaktorov v Nemecku konečne pochopila aj pani von der Leyenová, že bez jadrovej energie sa nezaobídeme. Avšak Európska únia stratila veľa času a za toto rozhodnutie, na ktorom má pani predsedníčka podiel spoluzodpovednosti, dnes EÚ stráca konkurencieschopnosť,“ vyhlásil Blanár.
Šéf slovenskej diplomacie oceňuje, že predsedníčka vo svojej správe označila za hlavnú prioritu posilnenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, no je podľa neho nevyhnutné v prvom rade zastaviť jej pokles, ktorý spôsobí úpadok životnej úrovne obyvateľov. Zdôraznil, že EÚ sa nemôže pozerať na problémy len komplexne a musí rešpektovať národnoštátne záujmy členských krajín.
„Spája sa s tým aj zachovanie pragmatického prístupu ku klimatickým politikám, ktoré mnohokrát viac škodia konkurencieschopnosti samotnej Únie,“ dodal Blanár.
SR na druhej strane podľa rezortu diplomacie víta, že sa občania majú stať stredobodom viacerých iniciatív. Blanár by napríklad ocenil, ak by sa dosiahla synergia medzi európskymi a národnými opatreniami na boj proti suchu, na ktorých pracuje ako Brusel, tak aj slovenská vláda.
Extrémne teploty totiž nie sú problémom len farmárov, ale aj najzraniteľnejších skupín ľudí. Podľa ministra je preto nutná spolupráca na adaptačných opatreniach, ak ide o dlhodobú starostlivosť. Zároveň Blanár vyzdvihol aj zhodu na potrebe ochrany maloletých v online priestore.
Téma, ktorou sa SR dlhodobo zaoberá v európskych inštitúciách, je aj boj proti nelegálnej migrácii. Vyjadrenia predsedníčky Európskej komisie o ochrane európskych hraníc by sa však podľa Blanára mali pretaviť aj do praxe.
Je podľa neho potrebné sústrediť sa na posilnenie ochrany vonkajšej hranice EÚ a štátov, odkiaľ nelegálni migranti prichádzajú. Minister sa vyjadril aj navrhovanému vytvoreniu Európskej bezpečnostnej rady, ktorú vníma ako duplicitný formát, ktorý už dávno funguje v rámci Severoatlantickej aliancie.
„Namiesto vymýšľania akéhosi nového Článku 4 Európy alebo Protokolu o núdzovej bezpečnosti, ktoré uplatňujeme bez problémov na úrovni Aliancie, by sa EÚ mala konečne zamerať na slovo mier. Pretože ako správne povedala pani predsedníčka, EÚ vznikla ako mierový projekt a k týmto základom sa musí vrátiť,“ dodal minister.
Zároveň vyjadril rozhorčenie, že v prejave von der Leyenovej ani tento rok nevyznela snaha dosiahnuť mierové riešenie vojny na Ukrajine.
„Vypočuli sme si, ako chce najvyššia predstaviteľka Európskej komisie ďalej vojensky podporovať Ukrajinu, zvyšovať tlak na doposiaľ stále nefunkčné ďalšie a ďalšie sankcie proti Rusku, no ani jeden z návrhov nehovoril o dosiahnutí mieru alebo zapojení sa do mierových iniciatív,“ povedal Blanár.
Európska diplomacia tak podľa jeho slov zlyhala na plnej čiare už na úplnom začiatku tohto vojenského konfliktu, v ktorom zomierajú ľudia.
„EÚ aj naďalej nie je pri stole, kde sa diskutuje o podmienkach ukončenia vojny, len platí vojnový účet,“ uzavrel minister.
Zdroj: SITA.sk - Blanár kritizuje predsedníčku Európskej komisie. Leyenová opäť nepredstavila návrhy k riešeniu vojny na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová síce pomenovala výzvy, ktorým Európska únia (EÚ) aktuálne čelí, no neponúkla žiadne riešenia. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) v reakcii na správu o stave EÚ, ktorú Leyenová predniesla v stredu 16. septembra na pôde Európskeho parlamentu.
Uzatvorenie Hormuzského prielivu
Predsedníčka síce podľa neho predniesla otázky konkurencieschopnosti, vojny na Blízkom východe a Ukrajine či energetickej bezpečnosti, no neponúkla funkčné návrhy k ich riešeniu.
„Komisia svoj návrh na definitívne odstrihnutie sa od ruských zdrojov prezentuje ako výhru pre odpútanie sa od jednej závislosti, ktorú ale – ako už zabúda doplniť – namiesto oslobodenia sa nahradí ďalšia závislosť a zároveň väčšie riziko,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie s tým, že to jasne ukázala situácia na Blízkom východe a eskalácia, ktorá viedla do uzatvorenia Hormuzského prielivu.
„Vzhľadom na závažnosť následkov, do ktorých nás rozhodnutie EÚ dostane tu a teraz, rastúce ceny energií, je navrhovaná elektrická budúcnosť absolútne nedostatočným riešením, ktoré nepomôže riešiť vzniknutú situáciu v aktuálnom čase,“ myslí si Blanár.
Výstavba jadrových blokov
Úplne tak podľa neho chýbajú pragmatické návrhy. V tomto zmysle minister upozornil na využitie jadrovej energie, po čom SR volá od samého začiatku.
Blanár zároveň pripomenul, že Slovensko muselo ako podmienku vstupu do EÚ zavrieť dva funkčné jadrové bloky, no ani to nás neodradilo a pokračovali sme vo výstavbe jadrových blokov.
Podľa Blanára to bolo strategické rozhodnutie, pretože je to podľa jeho slov jediný zdroj na produkciu stabilnej výroby elektrickej energie s minimálnou či nulovou uhlíkovou stopou.
„Som rád, že po rokoch boja proti jadrovej energii, odstavovaní jadrových reaktorov v Nemecku konečne pochopila aj pani von der Leyenová, že bez jadrovej energie sa nezaobídeme. Avšak Európska únia stratila veľa času a za toto rozhodnutie, na ktorom má pani predsedníčka podiel spoluzodpovednosti, dnes EÚ stráca konkurencieschopnosť,“ vyhlásil Blanár.
Konkurencieschopnosť európskeho priemyslu
Šéf slovenskej diplomacie oceňuje, že predsedníčka vo svojej správe označila za hlavnú prioritu posilnenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, no je podľa neho nevyhnutné v prvom rade zastaviť jej pokles, ktorý spôsobí úpadok životnej úrovne obyvateľov. Zdôraznil, že EÚ sa nemôže pozerať na problémy len komplexne a musí rešpektovať národnoštátne záujmy členských krajín.
„Spája sa s tým aj zachovanie pragmatického prístupu ku klimatickým politikám, ktoré mnohokrát viac škodia konkurencieschopnosti samotnej Únie,“ dodal Blanár.
Synergia medzi opatreniami
SR na druhej strane podľa rezortu diplomacie víta, že sa občania majú stať stredobodom viacerých iniciatív. Blanár by napríklad ocenil, ak by sa dosiahla synergia medzi európskymi a národnými opatreniami na boj proti suchu, na ktorých pracuje ako Brusel, tak aj slovenská vláda.
Extrémne teploty totiž nie sú problémom len farmárov, ale aj najzraniteľnejších skupín ľudí. Podľa ministra je preto nutná spolupráca na adaptačných opatreniach, ak ide o dlhodobú starostlivosť. Zároveň Blanár vyzdvihol aj zhodu na potrebe ochrany maloletých v online priestore.
Téma, ktorou sa SR dlhodobo zaoberá v európskych inštitúciách, je aj boj proti nelegálnej migrácii. Vyjadrenia predsedníčky Európskej komisie o ochrane európskych hraníc by sa však podľa Blanára mali pretaviť aj do praxe.
EÚ ako mierový projekt
Je podľa neho potrebné sústrediť sa na posilnenie ochrany vonkajšej hranice EÚ a štátov, odkiaľ nelegálni migranti prichádzajú. Minister sa vyjadril aj navrhovanému vytvoreniu Európskej bezpečnostnej rady, ktorú vníma ako duplicitný formát, ktorý už dávno funguje v rámci Severoatlantickej aliancie.
„Namiesto vymýšľania akéhosi nového Článku 4 Európy alebo Protokolu o núdzovej bezpečnosti, ktoré uplatňujeme bez problémov na úrovni Aliancie, by sa EÚ mala konečne zamerať na slovo mier. Pretože ako správne povedala pani predsedníčka, EÚ vznikla ako mierový projekt a k týmto základom sa musí vrátiť,“ dodal minister.
Zlyhanie už na úplnom začiatku
Zároveň vyjadril rozhorčenie, že v prejave von der Leyenovej ani tento rok nevyznela snaha dosiahnuť mierové riešenie vojny na Ukrajine.
„Vypočuli sme si, ako chce najvyššia predstaviteľka Európskej komisie ďalej vojensky podporovať Ukrajinu, zvyšovať tlak na doposiaľ stále nefunkčné ďalšie a ďalšie sankcie proti Rusku, no ani jeden z návrhov nehovoril o dosiahnutí mieru alebo zapojení sa do mierových iniciatív,“ povedal Blanár.
Európska diplomacia tak podľa jeho slov zlyhala na plnej čiare už na úplnom začiatku tohto vojenského konfliktu, v ktorom zomierajú ľudia.
„EÚ aj naďalej nie je pri stole, kde sa diskutuje o podmienkach ukončenia vojny, len platí vojnový účet,“ uzavrel minister.
Zdroj: SITA.sk - Blanár kritizuje predsedníčku Európskej komisie. Leyenová opäť nepredstavila návrhy k riešeniu vojny na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Energetická bezpečnosť Energetika Hormuzský prieliv Jadrová energia Konkurencieschopnosť Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Napätie na Blízkom východe Nelegálna migrácia Predsedníčka Európskej komisie (EK) Rusko-ukrajinský konflikt
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