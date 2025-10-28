|
28. októbra 2025
Blanár navštívil Francúzsko, so Slovenskom potvrdilo strategické partnerstvo – FOTO
Slovensko a Francúzsko potvrdili strategické partnerstvo. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí po rokovaniach šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (
28.10.2025 (SITA.sk) - Slovensko a Francúzsko potvrdili strategické partnerstvo. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí po rokovaniach šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) vo Francúzsku. Blanára na oficiálnu návštevu pozval francúzsky minister pre Európu a zahraničné veci Jean-Noël Barrot. Po spoločnom rokovaní ministra prijal aj poradca francúzskeho prezidenta pre európske záležitosti Alexis Dutertre.
Blanár pripomenul, že obe krajiny sú strategickými partnermi už od roku 2008, kedy dohodu za SR podpísal predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).
„Toto strategické partnerstvo sa napĺňa prostredníctvom takzvaných päťročných akčných plánov, v ktorých vyhodnocujeme rôzne oblasti spolupráce na národnej, regionálnej aj komunálnej úrovni. Oceňujem našu otvorenú diskusiu s mojím ministerským kolegom, počas ktorej sme si vymenili skúsenosti z mnohých politík. Spája nás veľa spoločných tém a som rád, že pán minister prijal tiež pozvanie na návštevu Slovenska, kde by sme mu mohli ukázať úspešné francúzske projekty na území SR," povedal Blanár.
Súčasne podotkol, že Francúzsko je v rámci EÚ jedným z najvýznamnejších obchodných partnerov Slovenska s ročným obratom zahraničného obchodu na úrovni 7,8 miliardy eur.
„Spoločne čelíme viacerým výzvam, ako je napríklad automobilový priemysel. Jednou z francúzskych investícií na Slovensku je tiež spoločnosť na výrobu automobilov Stellantis v Trnave, ktorá čelí rovnakým problémom ako ostatné automobilky. Preto Slovensko otvára na úrovni EÚ aj tieto témy a snažíme sa obhajovať zároveň ich záujmy,“ zdôraznil minister.
SR je súčasne po Francúzsku druhým najväčším producentom elektrickej energie z jadra. V tejto oblasti je podľa Blanára možné zdieľať znalosti, nadviazať na prospešnú spoluprácu z minulosti a rozvíjať ju ďalej.
„Rovnako ako v už spomínanej hospodárskej a investičnej oblasti, tak v aktivitách v rámci EÚ a Severoatlantickej aliancie, ako aj vo vzdelávaní,“ dodal Blanár. Témou rokovaní boli aj zahraničnopolitické výzvy v oblasti energetiky, klesajúcej konkurencieschopnosti EÚ a témou bol aj nový európsky rozpočet.
S Alexisom Dutertrem diskutovali o európskych témach, vojne na Ukrajine vrátane mierovej iniciatívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, energetike, transatlantických vzťahoch, ako aj o obrane a bezpečnosti.
Zahraničnopolitické výzvy
Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Premiér Slovenskej republiky vojna na Ukrajine
