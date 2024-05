Blanár nesúhlasí, aby Nemecko bránilo ukrajinské územie zo Slovenska. Zatiahlo by nás to do vojnového konfliktu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

20.5.2024 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár Smer-SD ) nesúhlasí s tým, aby Nemecko bránilo ukrajinské územie zo Slovenska.S takýmto návrhom mal podľa slovenského diplomata prísť vládny poslanec Joe Weingarten za stranu SPD nemeckého kancelára Olafa Scholza Blanár tvrdí, že poslanec by Slovensko týmto rozhodnutím zatiahol do vojnového konfliktu, čo si podľa ministra pravdepodobne neuvedomuje. Ak si však svojich výrokov je vedomý, podľa Blanára ich tak nemožno podceňovať.„Podľa dostupných informácií je tento poslanec obranným expertom vládnej koalície, a o to viac treba odmietnuť jeho vyjadrenie. Nejde totiž o nejaké premúdrené reči, ale ide o snahu rozmiestniť u nás nemecké protilietadlové raketové jednotky tak, aby chránili vzdušný priestor Ukrajiny. Nemecko považujem za kľúčového partnera Slovenskej republiky, ale aj v rámci európskeho diania. Napriek tomu sa musím ozvať vždy, keď môžu byt ohrozované záujmy našej vlasti. A vťahovanie nášho územia do vojnového konfliktu presahuje akúkoľvek hranicu únosnosti štandardných medzinárodných vzťahov," napísal Blanár na sociálnej sieti.Slovenského ministra zahraničných vecí súčasne zaráža, že nemeckí vládni politici mlčia a vyjadrenia poslanca neodmietli. „Je to to isté Nemecko, ktoré na začiatku konfliktu odmietalo vstupovať do tamojšieho diania s tým, že maximálne chce prispieť prilbami pre vojakov? Dnes už prilby nestačia, tak sa zaoberajú ťažšími kalibrami, ale v rámci zachovania vlastného bezpečia radšej z územia iných," uzavrel Blanár s tým, že takýto postup je pre slovenskú vládu neprijateľný.