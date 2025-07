Blanár odcestoval do Bosny a Hercegoviny, v Srebrenici si pripomenie 30. výročie genocídy

10.7.2025 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár Smer-SD ) vo štvrtok odcestoval do Bosny a Hercegoviny , kde sa v piatok 11. júla zúčastní na spomienkovom podujatí v Memoriálnom centre v Potočari pri príležitosti 30. výročia genocídy v Srebrenici. Na návštevu ide na pozvanie ministra zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny Elmedina Konakoviča."Účasť šéfa slovenskej diplomacie na oficiálnej komemorácii je prejavom úcty Slovenskej republiky voči viac ako 8 000 obetiam jednej z najtragickejších udalostí nedávnej európskej histórie. Zároveň tým Slovensko prejaví solidaritu so všetkými, ktorých sa táto tragédia hlboko dotkla," uviedol rezort diplomacie.Genocída v Srebrenici predstavuje najhorší masaker v Európe od konca druhej svetovej vojny a navždy poznačila európske dejiny. Počas niekoľkých júlových dní v roku 1995 bolo v oblasti, ktorá bola v tom čase vyhlásená za bezpečnú zónu Organizácie Spojených národov , zavraždených viac ako 8 000 bosniackych mužov a chlapcov.Obete tejto tragédie sa do poslednej chvíle spoliehali na ochranu medzinárodného spoločenstva. Masaker v Srebrenici bol následne medzinárodnými súdnymi inštitúciami – Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY) Medzinárodným súdnym dvorom (ICJ) v Haagu – jednoznačne kvalifikovaný ako genocída.