Blanár prijal slovinskú ministerku zahraničia, zhodli sa na potrebe integrácie štátov západného Balkánu do Únie – FOTO

28.5.2025 (SITA.sk) - Slovensko a Slovinsko sa zhodujú v presadzovaní mieru a v integrácii štátov západného Balkánu do EÚ. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí . Podpredsedníčka vlády a ministerka zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovinska Tanja Fajonová pricestovala na oficiálnu návštevu SR.Prijal ju šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár Smer-SD ). Zhodli sa na posilnení bilaterálnej spolupráce, na potrebe zastaviť eróziu medzinárodného práva, mierovou cestou ukončiť vojnu na Ukrajine či konflikt v Pásme Gazy . Súčasne sa zhodujú aj v tom, že je potrebné čo najskôr integrovať štáty západného Balkánu do EÚ Ako Blanár vyzdvihol, intenzitu vzťahov medzi Slovenskom a Slovinskom okrem podobných postojov odzrkadľuje aj vzájomná pomoc v krízových situáciách a pravidelné bilaterálne či multilaterálne rokovania. Minister ocenil prácu Slovinska ako nestáleho členia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN) "Slovensko má záujem využiť skúsenosti našich partnerov pri kandidatúre SR do Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 – 2029," doplnil Blanár s tým, že Slovensko má pri kandidatúre podporu slovinskej strany.Ministerka Fajonová vystúpila aj na výročnej porade slovenskej diplomacie, kde prezentovala veľvyslancom SR informácie a poznatky z nestáleho členstva Slovinska v tomto orgáne OSN . Blanár ďalej ocenil aj pôsobenie vyše 120 slovinských vojakov v mnohonárodnej bojovej skupine NATO v Lešti.Ministri sa ďalej zhodli aj na potrebe prehĺbenia slovensko-slovinskej hospodárskej spolupráce. "Náš vzájomný obchod je na úrovni 1,2 miliardy eur a cez slovinský prístav Koper sa realizuje viac ako 80 percent celkovej kontajnerovej prepravy zo SR," priblížil Blanár a podotkol, že ide o strategický dopravný uzol dôležitý pre Slovensko aj z hľadiska diverzifikácie dodávok ropy.Najväčší potenciál na ďalšiu spoluprácu má podľa ministrov automobilový, strojársky a obranný priemysel, ale rovnako zelené technológie či obehové hospodárstvo.Silný konsenzus medzi Slovenskom a Slovinskom pretrváva v otázke rozširovania EÚ o krajiny západného Balkánu. Blanár ocenil, že členkou Európskej komisie , ktorá je zodpovedná za rozširovanie EÚ je Marta Kosová zo Slovinska. Západný Balkán je podľa slov ministra absolútnou prioritou."Preto si myslíme, že je tu aj vďaka slovinskej eurokomisárke šanca urýchliť tento integračný proces, ktorý sa zamrazil na 20 rokov. Ak to nedosiahneme, frustrácia v týchto krajinách bude narastať. Potrebujeme totiž štáty západného Balkánu za stolom v Bruseli a nie aby proti sebe súťažili či nebodaj bojovali," vyhlásil Blanár.Opätovne zdôraznil, že prístupový proces do EÚ musí byť založený na rovnakých pravidlách a princípe zásluhovosti, nie na stavaní umelých politických prekážok a používaní dvojakého metra medzi krajinami západného Balkánu a krajinami Východného partnerstva Ministerstvo zahraničných vecí doplnilo, že Slovensko tento rok preberá od Slovinska líderstvo v regionálnom formáte Stredoeurópskej päťky (C5). Rokovanie ministrov zahraničných vecí Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska a Slovinska by sa malo uskutočniť už na jeseň v Bratislave.