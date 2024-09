Blanár rokoval s ukrajinským ministrom zahraničia, dotkli sa aj problematiky dodávok ropy (video)

Suverénny postoj Slovenska

Problematika dodávok ropy

Členstvo v NATO vytvorí konflikty

18.9.2024 (SITA.sk) - Slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár Smer-SD ) rokoval so svojím ukrajinským kolegom, ministrom zahraničných vecí Ukrajiny Andrijom Sybihom . Blanár na tlačovej besede po stretnutí ocenil, že jeho kolega navštívil Slovensko, uviedol, že sa venovali aj téme spoločných rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády.Najbližšie takého rokovanie by sa malo konať 7. októbra v blízkosti Užhorodu. Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že majú veľký záujem vykonať „inventúru" všetkého, na čom sa dohodli v spoločnej cestovnej mape (ide o dokument, ktorý premiéri oboch štátov podpísali počas spoločného rokovania v Michalovciach, 11. apríla tohto roka - pozn. SITA).„Veľmi otvorene sme hovorili s pánom ministrom o tom, aký je suverénny postoj SR k tomu, čo sa deje na Ukrajine," doplnil Blanár v súvislosti s rusko-ukrajinským konfliktom a akcentoval, že Slovensko veľmi jednoznačne hovorí, že ide o porušenie medzinárodného práva a podporuje Ukrajinu v jej územnej celistvosti.„Veľmi otvorene sme povedali, že si myslíme, že konflikt, ktorý v súčasnosti prebieha na Ukrajine nemá vojenské riešenie, a preto sme prezentovali našu veľkú snahu o hľadanie mierového riešenia, čím skôr," dodal slovenský minister.Sybiha podľa jeho slov ocenil, že SR bola vždy prítomná na konferenciách venovaných mierovým riešeniam. Zo Sybihom sa podľa Blanára zhodli na tom, že ďalšie rokovanie o mieri by malo byť za účasti Ruskej federácie.Blanár zdôraznil, že Slovensko má záujem naďalej Ukrajinu humanitárne podporovať, radi by pokračovali v projektoch. Doplnil, že pripravujú i ďalšie, ktoré súvisia s blížiacou sa zimou. V tomto smere spomenul napríklad problematiku elektrickej energie.„Dodnes sme, podľa informácií, ktoré máme, dodali Ukrajine viac ako 50-tisíc MWh elektrickej energie, pretože Ukrajina v súčasnosti trpí nedostatkom elektrickej energie," doplnil minister. Blanár uviedol, že sa dotkli aj citlivej problematiky dodávok ropy.„Radi by sme predchádzali akýmkoľvek nedorozumeniam, ktoré sa udiali aj v súvislosti s dodávkou ropy a daním jednej spoločnosti, ktorá je kľúčová pre dodávku ropy do MOLu Slovnaftu na sankčný zoznam," uviedol Blanár. Po komunikácii podľa neho dospeli k tomu, že sa budú úzko informovať o tom, čo chystá ukrajinská strana.„Chcem oceniť Ukrajinu, aj našich partnerov, že pomohli pri tom riešení, ktoré síce nastalo z ich strany, ale zároveň sme ich požiadali, aby boli zachované koridory na transport ropy aj plynu cez ukrajinské územie, a že budeme hľadať spoločné riešenie, ktoré bude prijateľné aj pre ukrajinskú stranu," vysvetlil šéf slovenskej diplomacie.Blanár uviedol, že Slovensko podporuje perspektívu vstupu Ukrajiny do Európskej únie , dodal, že nášmu východnému susedovi ponúkli aj pomoc pri rokovaniach s Európskou komisiou . Zdôraznil ale, že na stretnutí komunikovali aj rozdielnosť v pohľadoch na členstvo Ukrajiny v NATO „Myslíme si, že členstvo v NATO bude vytvárať ďalšie konflikty, ale rešpektujeme právo Ukrajiny vybrať si, kam chcú smerovať," prízvukoval.Andrij Sybiha ocenil spoločné stretnutie s Blanárom i s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD). Vyjadril Slovensku súcit v súvislosti s povodňami a ponúkol i pomoc.Taktiež poďakoval za podporu Slovenska pre celistvosť a suverenitu Ukrajiny. Spresnil, že na ďalšom mierovom samite sa plánuje pozvanie predstaviteľov Ruskej federácie. Ďakoval i za podporu Slovenska v súvislosti so vstupom Ukrajiny do EÚ.„Som presvedčený, že cesta Ukrajiny do NATO je v záujme oboch našich krajín, je to záruka stability a toho, aby sme nemali ďalšie konflikty. Členstvo Ukrajiny v NATO povedie k pevnému mieru," vyjadril sa Sybiha. Doplnil, že hovorili aj o účasti slovenských podnikov a priemyslu na obnove Ukrajiny.