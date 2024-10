Blanár rokoval v Belehrade o posilnení spolupráce, s ministrom Djuričom otvoril aj nový konzulát v Báčskom Petrovci (foto)

Ekonomická spolupráca

19.10.2024 (SITA.sk) - Juraj Blanár uskutočnil oficiálnu návštevu Srbskej republiky, kde rokoval s najvyššími štátnymi predstaviteľmi o posilnení bilaterálnej spolupráce. Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že Slovensko a Srbsko vyznávajú spoločné hodnoty."Za absolútne kľúčové považujeme dodržiavanie medzinárodného práva a teritoriálnej integrity. Tento postoj máme konzistentný voči všetkým, ktorí narúšajú medzinárodné právo. Slovensko z tohto dôvodu, rovnako ako mnohé iné krajiny, neuznalo jednostranné vyhlásenie nezávislosti Kosova. Ide o porušenie medzinárodného práva. Som rád, že na stretnutiach, ktoré som dnes absolvoval v Belehrade s pánom prezidentom, pánom premiérom a rovnako s mojím rezortným partnerom, sme sa však zhodli, že podporujeme intenzívny dialóg medzi Belehradom a Prištinou," uviedol Blanár.Počas rokovaní s prezidentom Milošom Vučevičom a ministrom zahraničných vecí Markom Djuričom potvrdil Blanár podporu Slovenska pre eurointegračné snahy Srbska. "Sme veľkými podporovateľmi integrácie štátov západného Balkánu do Európskej únie ," zdôraznil minister.Okrem politických tém bol na stole aj rozvoj ekonomickej spolupráce . Blanár poukázal na obchodnú bilanciu vo výške 1,2 miliardy eur a vyzdvihol potenciál angažovať menšie a stredné podniky. "Máme záujem o lepšiu a hlbšiu ekonomickú spoluprácu," uviedol Blanár na spoločnej tlačovej konferencii.Blanár tiež oznámil plány na výstavbu jadrového bloku na Slovensku a vyjadril ochotu podeliť sa o skúsenosti so Srbskom. Záver návštevy priniesol podpis Memoranda o porozumení medzi ministerstvami oboch krajín, ktoré otvára novú kapitolu v kultúrnej a verejnej diplomacii medzi Slovenskom a Srbskom.Okrem toho Juraj Blanár v súčinnosti so srbským rezortným partnerom Markom Djuričom slávnostne otvoril nový honorárny konzulárny úrad Slovenskej republiky v Srbsku.Tento úrad so sídlom v Báčskom Petrovci bude zasahovať do Vojvodinského autonómneho kraja, kde slovenská komunita tvorí štvrtú najpočetnejšiu národnosť. Andrej Hodolič, podnikateľ slovenskej národnosti, bol vymenovaný za honorárneho konzula."Naším zámerom je využiť potenciál tohto regiónu, v ktorom môžeme nadviazať na silný historický a národnostný odkaz Slovákov. Vnímame ich ako silný pilier a zároveň hybnú silu našich vynikajúcich bilaterálnych vzťahov," povedal Blanár.V Srbsku sa k slovenskej národnosti hlási viac ako 41-tisíc ľudí, čo predstavuje približne 0,63 percenta obyvateľstva. V 12 okresoch sa slovenský jazyk používa rovnocenne s úradným srbským jazykom. Po Niši je Báčsky Petrovec druhou srbskou lokalitou s honorárnym konzulátom SR.Juraj Blanár vyzdvihol činnosť vzdelávacích či kultúrnych inštitúcií podporovaných srbskou vládou a autonómnym vedením Vojvodiny. Novovymenovaný konzul Andrej Hodolič má záujem o posilnenie krajanskej komunity vo Vojvodine a rozšírenie obchodných a kultúrnych vzťahov."Chcem nášmu konzulovi popriať veľa úspechov a predovšetkým verím, že bude vždy cítiť, že SR je mu nápomocná," uzavrel minister Blanár. Obec Báčsky Petrovec, historicky známa ako centrum vojvodinských Slovákov, je domovom viacerých významných krajanských inštitúcií.