Blanár sa ohradil voči vyjadreniam progresívcov, podľa nich na ministerstve vládne strach a anarchia – FOTO

Nástroj na polarizáciu

Prezliekanie kabátov

Suverénna zahraničná politika

29.11.2024 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) sa ohradil voči vyjadreniam predstaviteľov hnutia Progresívne Slovensko (PS) , ktoré prezentovali na piatkovej tlačovej besede.Člen predsedníctva hnutia PS Ivan Korčok tam uviedol, že vláda si zo zahraničnej politiky urobila nástroj na polarizáciu spoločnosti a šírenie strachu. Tvrdil tiež, že na ministerstve vládne strach a anarchia.Podľa Korčoka kroky vlády znamenajú odchod talentovaných diplomatiek a diplomatov, a tí, ktorí zostávajú, prepadajú apatii. Progresívci tiež cez infozákon zistili, že minister Blanár od nástupu do funkcie prijal 146 nových ľudí, pritom tvrdí, že vyhadzuje, lebo musí šetriť.„Na ambasádach obrátia všetko naruby, aby našli akékoľvek pochybenie. Iní sú preradení na najnižšiu možnú funkciu, hlboko pod úrovňou ich skúseností, aby odišli sami,” tvrdil poslanec Tomáš Valášek s tým, že takto prišlo o miesto 47 ľudí.„Chcem sa s vami podeliť, ako vyzerá progresívna politizácia slovenskej zahraničnej služby v podaní Progresívneho Slovenska, menovite pánov Korčoka, Valáška a Bátora. To boli prvé slová, ktoré mi napadli, keď som si dnes vypočul zúfalú tlačovku troch progresívnych politikov. Prečo hovorím zúfalú? Prepáčte, nezvyknem byť osobný, ale po znôške ich neopodstatnených útokov a hrubých manipulácií mi neostáva iné konštatovanie," zareagoval Blanár.Dodal, že predstavitelia PS nekritizovali jeho pôsobenie, pôsobenie jeho kolegov a kolegýň, alebo predstaviteľov jeho domovskej strany, ale uchýlili sa k „progresívnym rozprávkam", za ktoré by sa podľa šéfa rezortu diplomacie nemusel hanbiť ani Igor Matovič (predseda hnutia Slovensko).„Ivan Korčok zaútočil, že sa v súčasnosti deje najväčší odklon v zahraničnej politike od roku 1998. Nuž, on si to musí určite dobre pamätať, lebo slúžil ako hovorca rezortu diplomacie pred rokom 1998 za vlády Vladimíra Mečiara, ktorému progresívci mimochodom rovnako nevedia prísť na meno. A v čom je tá zmena podľa I. Korčoka. Vraj na ministerstve vládne strach a anarchia," pokračuje Blanár.Korčok by sa podľa neho ale mal rozhodnúť, čo z toho vládne, poznamenal, že ak by vládla anarchia, ľudia by nemali strach a robili by si čo sa im zachce.„Najviac ma však prekvapil výrokom, že bola uvalená autocenzúra na zamestnancov. Tak milý Ivan, dovolím si ti tykať, lebo sa poznáme dlhé roky, pretože si pracoval aj pre našu vládu. Buď sme teda na ministerstve uvalili cenzúru, alebo si niektorí ľudia sami hryzú do jazyka a majú autocenzúru – ale voči tvojmu prezliekaniu kabátov," uviedol minister zahraničných vecí a pripomenul, že Korčok pôsobil v oblasti diplomacie za každej vládnej garnitúry, vrátane vlády Roberta Fica (predseda Smeru).Blanár tiež zdôraznil, že nemajú strach ani z Európskej únie , ani z NATO , čo podľa neho dokazuje i slovenský nesúhlas so vstupom Ukrajiny do NATO. Minister to označil za dôkaz suverénnej zahraničnej politiky Slovenska.Na margo personálnych pomerov sa Blanár vyjadril, že rezort diplomacie má vyše 1 100 zamestnancov, no vďaka nedávnej dohode s ministerstvom financií museli pristúpiť k znižovaniu počtu úradníkov a ďalších zamestnancov len spomedzi tých, ktorí sú na úrade ministerstva v Bratislave, a nie sú vyslaní v zahraničnej diplomatickej službe.„A teda nemuseli sme znižovať počet zamestnancov o viac ako 110, čiže plných 10 %, ale len 47. Z nich časť odišla do dôchodku, iní na základe vzájomnej dohody, a teda výpovede sa v skutočnosti týkajú iba 20 ľudí. Osobne ma to veľmi mrzí," uviedol ale minister, poznamenal ale, že v čase rozvrátených verejných financií to nie je také zničujúce, ako tvrdia progresívci.„Spomenuli pána Peška. Pán Peško bol osobitným predstaviteľom úradujúceho predsedu OBSE pre Ukrajinu – projektový koordinátor OBSE v Kyjeve a túto pozíciu sme plne hradili počas môjho ministrovania od októbra 2023. Pred letom 2024 však pán Peško sám oznámil, že chce skončiť, a to nielen na tomto vyslaní, ale aj na ministerstve s tým, že chce odísť do súkromnej sféry. Súhlasil som, ale keď sa koncom leta ukázala možnosť postaviť kandidáta na generálneho tajomníka OBSE, tak som plne podporil práve jeho kandidatúru za Slovenskú republiku, pretože ho pokladám za skúseného diplomata v rámci OBSE, a on ju prijal," vyjadril sa ďalej minister.Dodal, že predmetná voľba dodnes nie je uzavretá, z dôvodu zložitej situácie v tejto organizácii, Blanár dohodu ani neočakáva. Zdôraznil však, že Peškovej kandidatúre na vedúceho misie OBSE v Srbsku vyjadril plnú podporu.„Áno, to je ten diplomat, o ktorom títo progresívci klamali, že som ho vyhodil a nemal záujem o jeho služby pre slovenskú diplomaciu," dodal.