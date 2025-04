Blanár sa stretol s rakúskou ministerkou, žiada zrušenie dočasných kontrol na hraniciach – FOTO

Európska komisia prišla s opatreniami

24.4.2025 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár apeloval na svoju rakúsku rezortnú kolegyňu Beate Meinl-Reisingerovú so žiadosťou o skoré ukončenie dočasných kontrol na spoločných hraniciach vnútri schengenu. Rakúska ministerka počas svojej stredajšej oficiálnej návštevy Slovenska uistila Blanára, že nejde o trvalé riešenie a dočasné kontroly budú náhodné.„Voľný pohyb osôb je pre Slovensko veľmi dôležitá európska téma. Od roku 2015 upozorňujeme na problém nelegálnej migrácie do Európskej únie z tretích krajín a podporujeme komplexné dlhodobé alternatívy namiesto povinných kvót na prerozdeľovanie migrantov. Čas nám dal za pravdu a konečne aj Európska komisia prišla s opatreniami, ktoré by mali pomôcť nájsť spoločné európske riešenie,“ uviedol slovenský šéf diplomacie.V Rakúsku aktuálne žije takmer 50-tisíc Slovákov a ďalší do krajiny denne dochádzajú.Návšteva Slovenska je jednou z prvých zahraničných ciest ministerky pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky Beate Meinl-Reisingerovej od jej nástupu do funkcie. Podľa Blanára ide o potvrdenie toho, že bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Rakúskom sú na veľmi dobrej úrovni.„Slovensko-rakúske vzťahy sú historicky hlboko zakorenené, vyznačujú sa susedskou a medziľudskou previazanosťou a intenzívnou hospodárskou spoluprácou vyplývajúcou aj z nášho spoločného členstva v Európskej únii, eurozóne a schengene,“ povedal na spoločnej tlačovej konferencii, počas ktorej poďakoval Rakúsku za poskytnutú pomoc v súvislosti so slintačkou a krívačkou. V prípade ekonomickej spolupráce šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že obchodná výmena medzi SR a Rakúskom kontinuálne rastie a v roku 2024 dosiahla viac ako 8,5 miliardy eur.„Rakúsko je pre Slovensko šiesty najdôležitejší obchodný partner a zároveň tretí najväčší investor. Viac ako dvetisíc rakúskych firiem u nás zamestnáva takmer 40-tisíc ľudí. Dôkazom našej dobrej spolupráce je tiež rastúci počet slovenských spoločností pôsobiacich na rakúskom trhu, ktorých je aktuálne takmer 700,“ priblížil minister Blanár s tým, že potenciál pre ďalšie posilňovanie hospodárskej spolupráce vidia partneri v oblastiach energetiky, elektromobility, vodíkových technológií, obehového hospodárstva či smart cities.Ako ďalej zdôraznil, rozvoju ekonomických vzťahov pomôžu konkrétne infraštruktúrne projekty, o ktorých rokoval so svojou rezortnou kolegyňou. Ide o pokračovanie výstavby rýchlostnej cesty S8 na rakúskej strane, ktorá by sa mala napojiť na slovenskú diaľnicu D4, dokončenie prvej etapy modernizácie železničnej trate medzi Bratislavou a Viedňou s napojením na letisko Schwechat a vybudovanie plnohodnotného cestného mosta ponad rieku Morava.„Zhodli sme sa, že opäť budú prebiehať pravidelné rokovania zástupcov ministerstiev zahraničných vecí a veľvyslancov dvakrát ročne. Jednou z prvých tém bude identifikovanie a podpora infraštruktúrnych projektov vedúcich k lepšiemu prepojeniu našich dvoch štátov, kde by bolo zároveň možné využiť eurofondy v rámci programov cezhraničnej spolupráce Interreg,“ konštatoval Blanár.Za ďalšie konkrétne príklady rozvíjajúcej sa bilaterálnej spolupráce označil proces zmluvnej ratifikácie vedúcej k vzájomnému poskytovaniu rýchlej zdravotnej pomoci v prihraničných oblastiach, ako aj podporu vzdelávania v slovenskom jazyku v rámci vzdelávacej inštitúcie Komenského škola vo Viedni.Partneri rokovali zároveň o integrácii štátov západného Balkánu do EÚ, a tiež o diverzifikácii zdrojov dovážanej energie do Európskej únie, kde Slovensko presadzuje obnovenie tranzitu zemného plynu cez ukrajinské územie.Obaja partneri rovnako ocenili medzinárodnú spoluprácu SR a Rakúska v regionálnych zoskupeniach Slavkovského formátu S3 (Slovensko, Česká republika, Rakúsko) a Stredoeurópskej päťky C5 (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko).„Platformy pre regionálnu spoluprácu sú obzvlášť dôležité v dobe, kedy narastá význam dialógu a diplomacie. V rámci Slavkovského formátu preberá SR na jeden rok pozíciu lídra práve tento rok v júli a zároveň budeme na Slovensku hostiť najbližšie zasadnutie Stredoeurópskej päťky,“ informoval minister Juraj Blanár.V závere návštevy si minister s ministerkou uctil pri pamätníku Brána slobody na Devíne 400 mužov a žien, ktorí zahynuli na hraniciach ČSSR pri pokuse o útek za Železnú oponu v rokoch 1945 – 1989.