Blanár sa zúčastní na Valnom zhromaždení OSN, v New Yorku navštívi aj slovenskú školu

Blanár má naplánované aj viaceré bilaterálne rokovania

Minister sa stretne aj so slovenskou a českou komunitou

22.9.2024 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár dnes odcestuje do New Yorku, kde sa ako člen slovenskej delegácie vedenej prezidentom SR Petrom Pellegrinim zúčastní na 79. zasadnutí Valného zhromaždenia VZ OSN ) ako aj na ďalšom pracovnom programe.Ako ďalej informoval rezort zahraničia, okrem rokovaní v rámci zasadnutia VZ OSN čaká v pondelok 23. septembra šéfa rezortu zahraničia pracovné stretnutie Priateľov Západného Balkánu k téme európskej integrácie, stretnutie ministrov zahraničných vecí G7+ k podpore energetického sektora Ukrajiny a neformálne zasadnutie ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie (FAC).Súčasťou programu ministra je aj stretnutie so zástupcami amerických židovských organizácií a pracovný obed Svetového ekonomického fóra (IGWEL).Rovnako má Blanár počas nasledujúcich dní naplánované aj viaceré bilaterálne rokovania s rezortnými partnermi z Indonézie, Jordánska, Kuby, Libanonu a Uzbekistanu, ale aj s predstaviteľmi krajín, kde slovenské ministerstvo zahraničia otvára nové zastupiteľské úrady, ako je Alžírsko či Filipíny.„V utorok 24. septembra sa minister zúčastní na programe Slovak Pro Summitu 2024, platformy založenej s cieľom posilnenia spolupráce odborníkov medzi oboma krajinami prostredníctvom Slovákov, ktorí sa presadili v americkom biznis sektore. Deň zavŕši, na pozvanie ministra zahraničných vecí USA Antonyho Blinkena, účasťou na Transatlantickej večeri," informovalo ministerstvo.Stredajší program bude podľa rezortu zahraničia pokračovať stretnutím Blanára s ministrami zahraničných vecí G20 a minister tiež vystúpi na podujatí zameranom na dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva v ozbrojených konfliktoch.„Dôležitou súčasťou programu bude v ten deň zároveň návšteva slovenskej školy a kostola v New Yorku," uviedlo ministerstvo. Vo štvrtok 26. septembra následne čaká šéfa slovenskej diplomacie účasť na zasadnutí Skupiny priateľov mediácie a neskôr na rokovaní Európskej únie a Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC).„V závere týždňa sa minister stretne so slovenskou a českou komunitou v štáte Iowa, kde zároveň navštívi Národné české a slovenské múzeum s knižnicou a zúčastní sa na slávnostnom odhalení orloja v zrenovovanej hodinovej veži pri príležitosti 50. výročia založenia múzea a knižnice," dodalo ministerstvo zahraničia.