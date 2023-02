Blanár si nemyslí, že Smer šíri dezinformácie, zahraničná orientácia strany je úplne jasná (video)

Orientácia Smeru je úplne jasná

Pracovné stretnutie s veľvyslancami

8.2.2023 (SITA.sk) - Podpredseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Juraj Blanár si nemyslí, že strana Smer-SD šíri dezinformácie. Uviedol to v stredu na tlačovej besede.„Naša strana je otvorená komunikácii aj napriek rozdielnym názorom, ale odmietame tvrdenia, ktoré odzneli od niektorých veľvyslancov, že zahraničná orientácia strany Smer-SD sa mení. To je nepravda, ak nie klamstvo," tvrdí Blanár. Dodal, že ich orientácia je úplne jasná.Predstavitelia Smeru-SD na minulotýždňovom stretnutí s veľvyslancami čelili kritike za šírenie dezinformácií o vojne. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré zverejnili ambasády Veľkej Británie a USA na sociálnej sieti.„Britský veľvyslanec na Slovensku na stretnutí vyjadril hlboké znepokojenie nad vyjadreniami niektorých poslancov strany Smer-SD, ktorí opakovane šíria dezinformácie o vojenskom konflikte, dodávkach západných zbraní na Ukrajinu, o spojeneckých štátoch alebo o Severoatlantickej aliancii (NATO). Takéto vyjadrenia nenapomáhajú dôvere v úprimné bilaterálne vzťahy a narúšajú dlho budované partnerstvá,“ uviedla britská ambasáda.Pracovné stretnutie s veľvyslancami členských štátov Európskej únie , Spojených štátov amerických a Veľkej Británie sa uskutočnilo na pozvanie podpredsedu Národnej rady SR Juraja Blanára (Smer-SD) a za účasti ďalších predstaviteľov Smeru-SD Roberta Fica