Piatok 12.9.2025
Denník - Správy
|Prílohy
12. septembra 2025
Blanár tvrdí, že médiá prekrútili jeho slová. Slovensko nezbavuje Rusko zodpovednosti za narušenie vzdušného priestoru Poľska
Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR narušenie vzdušného priestoru Poľsko ropovod Družba ruské drony rusko-ukrajinský konflikt
Ukrajina a médiá podľa slovenského šéfa diplomacie Juraja Blanára prekrútili jeho slová. Minister ...
12.9.2025 (SITA.sk) - Ukrajina a médiá podľa slovenského šéfa diplomacie Juraja Blanára prekrútili jeho slová. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) tak reagoval na vyjadrenie ukrajinského hovorcu rezortu diplomacie, ktoré poskytol ukrajinským médiám. Hovorca Heorhij Tychyj reagoval na slová Blanára v súvislosti s narušením poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi.
Minister sa pred rokovaním vlády 10. septembra vyjadril nasledovne: „Chcem veriť tomu, že tie drony, ktoré prenikli na poľské územie, boli drony, ktoré tam išli nie s cieľom útočiť na Poľsko, ale že mali skončiť na ukrajinskom území“.
Ukrajina na vyjadrenia Blanára reagovala výzvou, aby Slovensko nespochybňovalo zodpovednosť Ruska za narušenie poľského územia. Informovali o tom viaceré médiá s odkazom na portál The Kyiv Independent. Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí povedal, že veľké množstvo ruských dronov narušilo poľský vzdušný priestor, čo je fakt, ktorý si nevyžaduje „vieru“.
Zdôraznil, že takéto masívne narušenie nemohlo byť náhodné a ide o úmyselnú eskaláciu zo strany Ruskej federácie. Hovorca vyzval Slovensko, aby neprenášalo zodpovednosť Moskvy neprimeranými pochybnosťami, ale priznalo realitu takú, aká skutočne je.
Blanár sa však proti týmto tvrdeniam ohradil s tým, že prekrútili jeho slová, podobne ako to robí slovenská opozícia a opozičné médiá, ktoré jeho slová úmyselne vytrhávajú z kontextu a manipulujú. Ako slovenský rezort diplomacie spresnil, minister 10. septembra poskytol jasné stanovisko, v ktorom odsúdil narušenie vzdušného priestoru Poľska, ktoré je aliančným partnerom.
„Vláda SR nezbavuje Ruskú federáciu zodpovednosti, ako uvádza hovorca ukrajinskej diplomacie, ale volá po zodpovednom prístupe pri posúdení tohto incidentu, preto Slovensko plne podporilo poľskú stranu, ktorá iniciovala konzultácie podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí. Súčasne rezort zdôraznil, že Rusko nemá žiadne právo vypúšťať drony a rakety na akúkoľvek krajinu.
„Minister Blanár opakovane ukrajinskej strane zdôraznil, že Rusko porušilo medzinárodné právo a že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Ctíme si boj Ukrajiny za suverénnosť vlastného územia, a preto vyzývame ukrajinskú stranu, aby nehľadala iné vysvetlenie toho, čo SR otvorene deklarovala,“ vyhlásilo slovenské ministerstvo.
Zároveň ukrajinskej strane pripomenulo, že žiadna rozumná vláda by nepoškodzovala vlastné záujmy tým, že zaútočí na ropovod Družba, z ktorého sama poberá výhody. Rezort diplomacie upozornil, že slovenská rafinéria totiž vyrába produkty aj pre Ukrajinu.
„Slovenská diplomacia je vždy pripravená s ukrajinskou stranou komunikovať a poskytnúť jej neskreslené informácie, preto oceníme, ak nás pri ďalších pochybnostiach vždy priamo osloví a nenechá sa vtiahnuť do politicko-mediálnych manipulácií,“ uzavrelo ministerstvo zahraničných vecí.
Zdroj: SITA.sk - Blanár tvrdí, že médiá prekrútili jeho slová. Slovensko nezbavuje Rusko zodpovednosti za narušenie vzdušného priestoru Poľska © SITA Všetky práva vyhradené.
