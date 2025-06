Blanár vyzýva na deeskaláciu napätia na Blízkom východe, ministerstvo rieši bezpečnosť Slovákov v regióne

Odporúčanie občanom v krízovej oblasti

Ministerstvo pozorne sleduje situáciu

13.6.2025 (SITA.sk) - "V súvislosti s aktuálnou situáciou na Blízkom východe Slovensko vyzýva všetky zainteresované strany, aby prejavili maximálnu zdržanlivosť a sústredili sa na deeskaláciu prostredníctvom diplomacie a dialógu. Región súrne potrebuje mier a stabilitu," uviedol vo vyhlásení k eskalácii napätia medzi Izraelom a Iránom minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár . Ako dodal, slovenská diplomacia intenzívne pracuje, aby zabezpečila bezpečnosť svojich občanov a zamestnancov v regióne.Podľa slovenského rezortu zahraničia občania SR zatiaľ nekontaktovali rezort diplomacie ani zastupiteľské úrady so žiadosťou o pomoc. V regióne Blízkeho východu sa nachádzajú občania SR, ide o dlhodobo žijúcich občanov v zmiešaných manželstvách, ale rovnako aj o turistov na krátkodobých zájazdoch."Upozorňujeme, že môže dôjsť k prerušeniu leteckého spojenia do niektorých destinácií, napríklad izraelský vzdušný priestor bol až do odvolania uzavretý pre prichádzajúce aj odchádzajúce lety," informoval Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR s tým, že občanom Slovenska, ktorí sa ocitli v krízovej oblasti, dôrazne odporúča, aby sa vyhýbali masovým zhromaždeniam, konfliktným oblastiam a riadili sa usmerneniami miestnych bezpečnostných zložiek."V prípade núdze odporúčame kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum rezortu diplomacie na telefónnom čísle +421 2 5978 5978," zdôraznilo ministerstvo.Rezort diplomacie ubezpečuje, že pozorne sleduje situáciu a príjme všetky nevyhnuté opatrenia na ochranu životov a zdravia našich občanov."Opakujem však, že ak sa niekto ocitol v konfliktnej zóne, aby sa snažil čo najrýchlejšie stiahnuť do bezpečia, zbytočne neriskoval a dal o sebe vedieť blízkym a známym a v prípade núdze Medzinárodnému operačnému krízovému centru na telefónnom čísle +421 2 5978 5978," dodal minister Blanár.