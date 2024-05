Blanár zastúpi Fica na mierovej konferencii pre Ukrajinu, minister zdôraznil potrebu početnej medzinárodnej účasti

Účasť globálnych hráčov

28.5.2024 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár Smer-SD ) bude zastupovať predsedu vlády Roberta Fica na júnovej mierovej konferencii pre Ukrajinu, ktorá sa uskutoční vo Švajčiarsku.Minister o tom informoval na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, kde šéfovia diplomacií rokovali o situácií na Ukrajine a tiež na Blízkom východe. Blanár zdôraznil, že na mierovom summite by sa mali zúčastniť aj globálni hráči, akým je napríklad Čína.„Bez relevantnej a početnej medzinárodnej účasti je nemožné garantovať akýkoľvek výsledok,“ vyhlásil šéf rezortu diplomacie a dodal, že pre mierové úsilie je potrebná aj ochota Ruskej federácie. Tá však nateraz deklaruje, že sa na švajčiarskom mierovom rokovaní nezúčastní.„Počúvame však informácie, že mierová konferencia by mala pokračovať ďalším kolom v Saudskej Arábii, na ktorú by malo dostať pozvánku aj Rusko,“ informoval Blanár.Na rokovaní sa online formou zúčastnil aj ukrajinský minister Dmytro Kuleba , ktorý súčasne požiadal západné krajiny o ďalšie systémy protivzdušnej obrany Patriot. Za Slovensko Blanár opätovne deklaroval, že Slovensko nebude Ukrajinu podporovať vojensky a zostáva verné hľadaniu mierových riešení.Minister zahraničných vecí sa zúčastnil aj na stretnutí k podpore politického riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu. Zdôraznil potrebu prímeria, humanitárnej pomoci a dvojštátneho riešenia.„Slovensko preto hlasovalo vo Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (OSN) aj za posilnenie práv Palestíny v OSN. Je to dôležité nielen pre Palestínu, ale súčasne pre samotný Izrael a dosiahnutie udržateľného mieru,“ uviedol BlanárMinister sa stretol aj s ministrami zahraničných vecí neformálneho zoskupenia štátov východného krídla NATO , takzvanej Bukureštskej deviatky. Témou rokovania boli prípravy júlového summitu NATO vo Washingtone. Témou boli aj posilnenie obrany východného krídla, zvýšenie hybridných aktivít Ruska v Pobaltí a perspektívy ukončenia vojnového konfliktu na Ukrajine.Šéf slovenskej diplomacie sa zúčastnil aj ôsmej Bruselskej donorskej konferencie na podporu Sýrie a regiónu. Tam deklaroval pripravenosť SR prispieť do balíka humanitárnej pomoci k stabilizácii pomerov v región pre prevenciu nelegálnej migrácie s bezpečnostnými dopadmi na Európu.