Blanár: Zotrvanie M. Glváča vo funkcii podpredsedu NRSR je na ňom

Bratislava 22. októbra (TASR) - To, či Martin Glváč (Smer-SD) odstúpi z funkcie podpredsedu parlamentu, je na ňom. Podstatné je potvrdenie autenticity zverejnenej komunikácie. Povedal to podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár v súvislosti s medializovanou komunikáciou Glváča a podnikateľa Mariana K., obžalovaného z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.zdôraznil Blanár. Podotkol, že vyjadriť by sa mali v prvom rade aktéri a potom experti, ktorí dokážu posúdiť pravosť komunikácie a či v nej bolo niečo v rozpore so zákonom.dodal. Ako príklad uviedol Moniku Jankovskú, ktorá po vyhodnotení situácie skončila vo funkcii štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti. Na otázku, či by sa mal rovnako zachovať aj Glváč, odpovedal, že je to na ňom.doplnil hovorca Smeru-SD Ján Mažgút.To, či bude na kandidačnej listine strany, nepovedal. Vysvetlil, že kandidátka je otvorená, navrhuje ju predseda strany a následne ju predkladá predsedníctvu na schválenie. Dodal, že návrh kandidátky nie je záležitosťou najbližších dní.Glváč odmieta tvrdenia vyplývajúce z jeho údajnej komunikácie s Marianom K., zverejnenej Denníkom N, o tom, že si s ním mal dohadovať biznis. Články o Threeme považuje za cielenú diskreditáciu jeho osoby a strany Smer-SD, podal aj trestné oznámenie. Už zverejnená komunikácia podľa neho nesedí so skutočnosťou.Zároveň uviedol, že ho zverejnená komunikácia nijako nediskvalifikuje ani nepoukazuje na žiadne porušenie zákona či zneužívanie postavenia verejného činiteľa. Tvrdí, že sa s Marianom K. nestretol od roku 2012.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v pondelok (21. 10.) uviedol, že sa na komunikáciu Glváča s Marianom K. bude pýtať a ak sa potvrdí "toxický obsah" tejto komunikácie, tak bude vážne uvažovať ako ďalej.povedal.