 Z domova

19. decembra 2025

Blanárovo ministerstvo potvrdilo príchod študentov z Pásma Gazy, Slovensko im poskytlo štipendiá


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí Pásmo Gazy

Na Slovensko dorazila pätica palestínskych štipendistov z Pásma Gazy. O ich príchode informuje



19.12.2025 (SITA.sk) -


Na Slovensko dorazila pätica palestínskych štipendistov z Pásma Gazy. O ich príchode informuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. Vďaka štipendiám, ktoré im udelila vláda SR budú na Slovensku študovať prevažne medicínske odbory.


„Pre pretrvávajúci konflikt v Pásme Gazy sa nemohli študenti, ktorí získali štipendiá vlády SR, na akademický rok 2025 – 2026 dopraviť na Slovensko. Preto sme sa prostredníctvom nášho oddelenia krízového manažmentu, Veľvyslanectva SR v Tel Avive, ako aj Styčného úradu SR v Ramalláhu pustili do operácie a náročného naplánovania celej logistiky presunu študentov z Gazy do SR,“ objasnil minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).



Náročná logistika a medzinárodná spolupráca


Doplnil, že nadviazali spoluprácu s viacerými partnermi, ktorí pôsobiac na Blízkom východe, a tiež s Veľvyslanectvom Palestínskeho štátu v Bratislave. Minister vyzdvihol, že bezpečný príchod študentov je výsledkom úspešnej spolupráce a rozsiahlej siete kontaktov, ktoré má slovenská diplomacia so zahraničnými partnermi.


Na presune piatich štipendistov z Pásma Gazy slovenský rezort diplomacie úzko spolupracoval s viacerými aktérmi, ktorí pomohli pri náročnej logistike. Podieľala sa na ňom aj vybraná medzinárodná organizácia, ktorá v pondelok 15. decembra zabezpečila v rámci Pásma Gazy presun organizovaným humanitárnym konvojom, ďalšiu súčinnosť poskytol Koordinátor vládnych aktivít na územiach, a tiež Srbsko a Jordánsko.



„Rád by som sa poďakoval Srbsku za poskytnutú pomoc pri pozemnom presune študentov na hraničný prechod do Jordánska. Ďakujem aj za spoluprácu zo strany Jordánska, ktoré sa aktívne angažuje v humanitárnych aktivitách na pomoc Gaze a ktoré umožnilo vstup študentov na svoje územie,“ uviedol Blanár. Ocenil aj zapojenie a odhodlanie zamestnancov svojho rezortu, ktorí na operácii pracovali.



Štúdium v Banskej Bystrici a pokračovanie v medicíne


Štipendisti nastúpia do Inštitútu jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po úspešnom absolvovaní prípravy a osvedčení znalosti slovenského jazyka väčšina zo štipendistov bude pokračovať v štúdiu medicíny.



Verím, že vedomosti získané na Slovensku zužitkujú študenti po návrate do svojej vlasti pri pomoci druhým. Tento už druhý asistovaný odchod študentov z Gazy, do ktorého sa Slovensko aktívne vložilo, navyše poskytuje nielen možnosť kvalitného vzdelania v tak potrebných odboroch, ale aj študentský život v mierovej krajine,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie, pripomínajúc predchádzajúci príchod štyroch štipendistov. MZVaEZ SR sa na ňom podieľalo v októbri tohto roka. Bezpečný príchod ďalšej skupiny palestínskych študentov označil Blanár za jeden z mnohých príkladov slovenskej humanitárnej pomoci v Gaze.



Humanitárna pomoc Slovenska v regióne


„Od vypuknutia konfliktu medzi Izraelom a Hamasom v októbri 2023 presiahla celková hodnota slovenskej humanitárnej pomoci v regióne 670-tisíc eur, zahŕňa pritom finančnú a materiálnu pomoc, ako aj medicínske evakuácie pacientov z Gazy,“ uviedli z ministerstva.


Blanár doplnil, že Slovensko dosiaľ zrealizovalo osem medicínskych evakuácií, v rámci ktorých bolo vládnym špeciálom prepravených bezmála 200 civilistov z Pásma Gazy, medzi nimi aj 55 ťažko chorých detských pacientov. Týmto deťom je v súčasnosti poskytovaná liečba v európskych krajinách. „Slovenská republika zároveň doručila už päť zásielok materiálnej humanitárnej pomoci - najmä potravín a zdravotníckeho materiálu - v celkovom objeme takmer 30 ton a poskytla finančný príspevok vo výške 100-tisíc eur Svetovému potravinovému programu,“ dodal Blanár.



Vládne štipendiá Slovenská republika poskytuje dlhodobo, ide o súčasť adresnej formy rozvojovej spolupráce SR. „Prví štipendisti, ktorí pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR dorazili na Slovensko v októbri 2025, v súčasnosti študujú na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici," uzavrelo ministerstvo.




Zdroj: SITA.sk - Blanárovo ministerstvo potvrdilo príchod študentov z Pásma Gazy, Slovensko im poskytlo štipendiá © SITA Všetky práva vyhradené.

