Blinken by bol na Prigožinovom mieste znepokojený, mal by sa obávať ruskej politiky otvorených okien

21.7.2023 (SITA.sk) - Zakladateľ ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin by sa mal obávať o svoju bezpečnosť. Skonštatoval to americký minister zahraničných vecí Antony Blinken , pričom poukázal na viaceré záhadné úmrtia kritikov Kremľa. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Na mieste pána Prigožina by som bol naďalej veľmi znepokojený. NATO má politiku otvorených dverí, Rusko má politiku otvorených okien. A na to sa musí veľmi sústrediť,“ vyjadril sa Blinken na bezpečnostnom fóre v Aspene v americkom Colorade.Podľa Blinkena je síce ťažké určiť, ako veľmi ruského vodcu Vladimira Putina oslabila Prigožinova krátka vzbura z minulého mesiaca, ale zopakoval, že v Putinovej moci sú „trhliny“.