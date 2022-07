Blinken skúšal vymeniť Grinerovú za iného väzňa a Lavrova vyzval, aby sa v tejto veci viac angažoval

Upozornil ich aj na Ukrajinu

Nepoučili ju o jej právach





Súdny proces s dvojnásobnou olympijskou víťazkou sa začal 1. júla a pokračovať bude 2. augusta. V ruskej vyšetrovacej väzbe ju oficiálne môžu držať až do 20. decembra. Tridsaťjedenročnej pivotke tímu Phoenix Mercury zo zámorskej WNBA a ruského UMMC Jekaterinburg hrozí trest odňatia slobody na 10 rokov za pašovanie a prechovávanie drog.





30.7.2022 (Webnoviny.sk) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v piatok telefonoval s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom ohľadom možnej výmeny väzňov medzi krajinami, ktorá by zahŕňala americkú basketbalistku Brittney Grinerovú Blinken navrhoval vymeniť Grinerovú s Paulom Whelanom odsúdeným v Rusku za špionáž za ruského priekupníka so zbraňami Viktora Bouta. Podľa Blinkena viedli obaja ministri "priamu a úprimnú diskusiu", ktorá sa týkala prevažne výmeny väzňov."Vyzval som ho, aby sa v tejto veci začal angažovať. Neviem posúdiť, či je to viac alebo menej pravdepodobné," uviedol Blinken.Rusov tiež upozornil, aby sa nesnažili privlastniť si akúkoľvek časť územia okupovanej Ukrajiny. "Svet nič také neuzná a Rusov to bude veľa stáť." Čo sa týka výmeny väzňov, Rusi chcú podľa Lavrova o nej "v tichosti rokovať bez zverejňovania špekulácií."Grinerová v stredu prvýkrát vypovedala pred súdom na moskovskom predmestí Chimki. Uviedla, že 17. februára po zadržaní na letisku po prílete do krajiny jej nikto nevysvetlil situáciu, v ktorej sa ocitla. Tlmočník jej vraj nepreložil všetko, a tak sa dohovárala s colníkom pomocou aplikácie v telefóne.Nikto ju nepoučil o jej právach, neposkytol jej právnika a musela tiež podpísať nejaké dokumenty, ktorým nerozumela. Grinerovej našli v batožine zakázaný konopný olej ako náplň do elektronickej cigarety. Na súde sa už skôr priznala k jeho držbe, ale poprela úmysel porušiť zákon.