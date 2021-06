Blíženci - Ako mesiac v tomto znamení ovplyvní vašu peňaženku?

Peniaze a ohnivé znamenia: Lev, Baran a Strelec

Strelci, prichádza váš čas! V podnikaní s vašimi klientmi sa vám bude dariť, taktiež sa nestráňte pomoci zo strany vašich rodičov alebo partnerov. Neodporúčame vám realizovať žiadne drastické zmeny vo vašom podnikaní, môžu totižto vyústiť do veľkých strát

Barani, planéty môžu priniesť veľké zmeny do vašich peňažných záležitostí, zatiaľ, čo vám vaša inteligencia prinesie zisky. V získavaní financií vám výrazne pomôže využitie sociálnych sietí.

Levy, tento mesiac môže priniesť nejaké pozitívne zmeny vo vašom rodinnom živote, ako je svadba alebo narodenie dieťaťa. S tým sú spojené aj rodinné výdavky, ktoré môžu zapríčiniť návaly stresu, ale budete radi, že využívate peniaze na dobrú vec.

Peniaze a vodné znamenia: Ryby, Rak a Škorpión

Raky, máme pre vás dobrú správu. Tento mesiac vám môže priniesť neočakávané zisky z vašej práce, ale aj z otcovskej strany rodiny. Majte sa na pozore pred impulzívnymi obchodnými nápadmi!

Viete, kto by mal v tomto období investovať do nehnuteľností? Škorpióny, ste to práve vy! Taktiež sa nemusíte báť kreatívne reagovať voči vášmu businessu, oplatí sa to!

Ryby, nebojte sa vrhnúť do oceánu hľadania obchodných partnerov a uzatvárania nových spoluprác s nimi. Bude sa vám dariť presadzovať vaše názory a vykonávané aktivity prispejú k vášmu podnikateľskému cieľu.

Peniaze a zemské znamenia: Býk, Kozorožec a Panna

Býci, pozícia planét hrá vo váš prospech a poskytne vám možností zlepšenia finančnej situácie, avšak bude si to vyžadovať čas.

Panny, neodporúčame vám poskytovať ani brať si finančné pôžičky, mohlo by to vyústiť v problémy. Niektorým z vás môžu tiež vzniknúť straty z dôvodu rizikových investícií. Odporúčame, aby ste boli veľmi opatrní, najmä pokiaľ ide o uzatváranie zahraničných obchodov.

Kozorožce, majte sa na pozore pred možnými neočakávanými výdajmi (z rodinného prostredia). Náhle investície sú pre vás veľmi riskantné, preto vám odporúčame sa ich zdržať.

Peniaze a vzdušné znamenia: Váhy, Vodnár a Blíženci

Vodnári, tento mesiac môžete dosiahnuť svoje finančné túžby. Musíte byť opatrní pri investovaní, diskutovať tieto kroky so svojimi partnermi a veriť ich radám.

Blíženci Váš horoskop predpovedá, že budú pršať peniaze! Práve vy máte pred sebou správne obdobie na uzatváranie obchodov so zahraničnými klientmi, ktorí s veľkou radosťou budú investovať do vašich inovatívnych nápadov!

Ak nás práve čítajú váhy, odporúčame vám sústrediť sa na dlhodobé plány namiesto krátkodobých aktivít, za cieľom uspokojenia vašich nadriadených.

Veríme, že vás tento článok zaujal a príslušné informácie z neho vám pomôžu prežiť mesiac blížencov v takzvaných zelených číslach. Pre viac článkov v podobnej téme Vám odporúčame portál Ezo TV.