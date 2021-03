Blíži sa Veľká noc! Dajte si pozor na to, aké vajcia kupujete

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.3.2021 (Webnoviny.sk) -K sviatku Veľkej noci neodmysliteľne patria vajíčka rôzneho druhu. V kríkoch pre deti schovávame čokoládové, našu domácnosť skrášľujú pestré kraslice. V otázkach zdravia a s ním spojenej kvality sú kľúčové najmä tie konzumné.Reprezentatívny prieskum z jesene 2020 ukázal, že v slovenskej populácii takmer nie sú ľudia, ktorí by vajíčka nekonzumovali. Čerstvosť, krajinu pôvodu a cenu radíme medzi top 3 kritéria pri ich výbere. Avšak nie je vajce ako vajce. Práve v predveľkonočnom čase je potrebné dávať pozor na to, ktoré vajcia vkladáme do nákupného košíka. V minulosti čelili práve vajcia dovezené zo zahraničia vážnym obvineniam z porušenia kvality."V prípade vajec boli v posledných 10 rokoch zaznamenané viaceré škandály: poľské vajcia s obsahom salmonely, plesní, karcinogénnych látok a v posledných rokoch s vysokým obsahom zakázaných dioxínov a fipronilu," upresňuje riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár. Aj napriek závažnosti týchto zistení si na škandály spomenul iba každý tretí z opýtaných respondentov. Aj preto je dôležité neriskovať a siahať po overených potravinách. "V posledných rokoch neboli zaznamenané žiadne škandály so slovenskými vajíčkami. Preto je dôležité, aby si spotrebiteľ kontroloval krajinu pôvodu vajec a nakupoval iba slovenské vajcia, ktoré sú bez škandálov, pod neustálou kontrolou, čerstvé, zdravé, kvalitné a najmä bezpečné," zdôvodnil Molnár.Slovenské vajíčka majú aj medzi spotrebiteľmi dobrú reputáciu. Až 73 % opýtaných Slovákov ich považuje za najkvalitnejšie. Potvrdzuje to aj prax. "Produkcia vajec na Slovensku podlieha striktnej veterinárnej kontrole," vysvetľuje Jaroslav Novák, majiteľ spoločnosti Babičkin dvor , a dodáva, že jedným z dôvodov prečo sa v slovenských obchodoch nachádzajú lacné zahraničné vajcia je aj nastavenie systému dotácii z EÚ a prakticky nulová podpora tohto segmentu zo strany štátu. "Všetky náklady spojené s dodržiavaním vysokých kvalitatívnych štandardov, ale aj rôzne inovácie financujeme z vlastných zdrojov. Dobrovoľne odchádzame napríklad od klietkového chovu. Tento krok si vyžaduje niekoľko miliónové investície. Dôvera spotrebiteľov v slovenskú kvalitu i bezpečnosť je pre nás naozaj dôležitá," upresňuje Novák.Problémy však robí dešifrovanie označenia vajec. Aj napriek dlhodobej osvete až 62 % Slovákov deklaruje, že označeniu na škrupinke alebo obale nerozumejú. Dôležité je riadiť sa aj legendou. Prvé číslo označuje spôsob chovu sliepok, ďalšie dve písmená upresňujú krajinu pôvodu a na poslednom mieste sa nachádza číslo konkrétnej farmy. Pre slovenskú kvalitu stačí siahnuť po označení SK.Informačný servis