Blížiaca sa zima znamená kritické obdobie pre ľudí bez domova, neziskovky vyzývajú k väčšej vnímavosti

Buďme viac vnímaví

Ponižujúce nálepky a predsudky

Noc vonku

22.11.2024 (SITA.sk) - S príchodom mrazivých teplôt a snehových zrážok sa na Slovensku začína najkritickejšie obdobie roka pre ľudí bez stabilného bývania. Nezisková organizácia Depaul Slovensko upozorňuje na to, že mrazy predstavujú vážne riziko pre viac ako 71 tisíc ľudí bez domova, z ktorých niektorí nachádzajú útočisko v nocľahárňach, ako je Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul v Bratislave, ktorá denne poskytuje prístrešie viac než 200 osobám.Obyvateľov vyzývajú na zvýšenú vnímavosť voči ľuďom bez domova priamo na ulici. „Buďme počas zimy viac všímaví k ľuďom na ulici. Ak uvidíme človeka vonku, môžeme sa opýtať, čo by potreboval – možno je to čaj, teplé oblečenie, rozhovor, pomoc s nasmerovaním, kde nájde sociálnu službu v okolí,“ apeluje Jozef Kákoš , riaditeľ Depaul Slovensko.Rovnako odporúča, že v prípade, že spozorujete človeka na ulici, ktorý nereaguje, neváhajte a zavolajte pomoc na čísle 155 alebo 112. Komunikujte so záchranármi a ostaňte pri človeku do príchodu zdravotnej pomoci.Podľa PR manažérky organizácie Dominiky Uhlárovej okrem náročnosti života na ulici vnímajú, ako ľudí bez domova stigmatizujú ponižujúce nálepky a predsudky, ktoré im spôsobujú zranenie dôstojnosti a dopomáhajú vytvárať spoločenskú stigmu.„Nezabúdajme, prosím, že všetci ľudia bez domova sú v prvom rade ľuďmi,“ dodáva. Organizácia tiež vyzýva na podporu prostredníctvom iniciatívy „Adoptuj si posteľ“ na ich webstránke, ktorá umožňuje podporiť dlhodobé programy pre ľudí bez domova.Ľudí bez domova podporí aj podujatie „Noc vonku“, organizované občianskym združením Vagus . Uskutoční sa 28. novembra na viacerých miestach Slovenska, aby upozornilo na alarmujúci nárast chudoby. Podľa Štatistického úradu SR žije na hranici príjmovej chudoby až 943 tisíc ľudí.„Extrémna chudoba a bezdomovectvo nie sú len okrajovým problémom, ale celospoločenskou krízou, ktorá si vyžaduje vysoký stupeň priority," upozorňuje Alexandra Kárová, výkonná riaditeľka občianskeho združenia Vagus.Cieľom podujatia Noc vonku je, aby sa na jednu noc vzdalo pohodlia svojho domova čo najviac ľudí a spoločne tak vyjadrili solidaritu s tisíckami ľudí, pre ktorých je nocovanie vonku každodennou realitou.„Noc vonku je príležitosťou zažiť neprenosnú skúsenosť a stať sa súčasťou aktivizmu, ktorý presadzuje zmenu v sociálnej oblasti na Slovensku.” uvádza Kárová. Organizátori vyzývajú účastníkov a účastníčky, aby si priniesli karimatky, spacáky, teplo sa obliekli a mysleli na svoje zdravie.