Blok Fidesz-KDNP môže získať až 13 z 21 kresiel v europarlamente

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 3. októbra (TASR) - Maďarský vládny blok Fidesz-KDNP môže v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu získať najvýraznejší výsledok spomedzi členských krajín Európskej únie. Vyhlásil to v stredu v rozhovore pre verejnoprávnu televíznu stanicu M1 hlavný výskumný pracovník inštitútu Nézőpont Dániel Nagy.Z aktuálnych prieskumov podľa jeho slov vyplýva, že Fidesz-KDNP by mohol získať až 13 z 21 europoslaneckých kresiel prislúchajúcich Maďarsku.konštatoval Nagy. Zdôraznil, že teraz budú v centre kampane prvýkrát namiesto národných tém otázky prisťahovalectva a suverenity.V roku 2014 vo voľbách do EP získal Fidez-KDNP 12 mandátov, Jobbik obsadil tri, Maďarská socialistická strana (MSZP) a Demokratická koalícia (DK) po dve kreslá. Strany Együtt (Spolu) a Politika môže byť iná (LMP) získali po jednom mandáte.