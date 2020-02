Blokovanie parlamentu môže podľa Mesežnikova koalícii PS/Spolu priniesť vo voľbách percentá navyše

Protiústavné schválenie zákonov

19.2.2020 (Webnoviny.sk) - Postoj protestujúcich poslancov koalície Progresívne Slovensko Spolu – občianska demokracia (PS/Spolu) v Národnej rade SR je legitímny. Pre agentúru SITA to uviedol politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov.Predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v stredu do konca rokovacieho dňa vykázal šesticu poslancov z koalície PS/Spolu z rokovacej sály. Poslanci totiž od utorka blokujú rečnícky pult na protest voči tomu, že členovia parlamentu otvorili mimoriadnu schôdzu, na ktorej sa malo rokovať o sociálnych opatreniach či o Istanbulskom dohovore. Alan Suchánek ani po opakovaných výzvach predsedu parlamentu priestor rečníckeho pultu neopustili, preto Danko schôdzu prerušil do štvrtka do 9:00. Smer- sociálna demokracia (Smer-SD) a SNS, ktoré zvolanie schôdze iniciovali, z toho podľa politológa politické body nevyťažia.Mesežnikov zdôraznil, že členovia koalície PS/Spolu využívajú túto situáciu na to, aby zabránili protiústavnému schváleniu predložených návrhov zákonov a do istej miery sa zároveň zviditeľnili. „Je to legitímny postoj a obštrukcia, ktorej zmyslom je zvýšiť povedomie o tom, že sa v parlamente deje niečo nekalé,“ vysvetlil politológ.Zároveň poukázal na to, že spôsob, akým bola mimoriadna schôdza zvolaná, je v rozpore s rokovacím poriadkom Národnej rady SR, ako aj so štandardami parlamentnej demokracie.„To, čo navrhla vládna koalícia, sa nemôže diať. Dôležité je tiež poznamenať, že koalícia sa zvolaním tejto schôdze snaží na poslednú chvíľu o udržanie svojich voličov. Preto navrhli schváliť tieto návrhy zákonov a odmietnuť Istanbulský dohovor v skrátenom legislatívnom konaní. Mali však na to štyri roky,“ uviedol Mesežnikov.Keďže predseda parlamentu nemá v podobných prípadoch v kompetencii protestujúcich poslancov vyviesť z rokovacej sály pomocou bezpečnostných zložiek, jediné, čo mu podľa politológa ostáva, je vyrokovať s nimi dohodu.„Teraz sa môže ukázať, ako je predseda parlamentu schopný vyrokovať nejaké riešenie. Danko sa však už dostal do situácie, keď cíti existenčné ohrozenie svojej strany pred voľbami a tento moment, pravdepodobne, považuje za dôležitejší ako to, čo sa deje v Národnej rade SR,“ myslí si Mesežnikov.Politológ zároveň poznamenal, že Smer-SD a SNS, ktoré zvolanie schôdze iniciovali, z tejto situácie politické body nevyťažia. „Skôr naopak, môže to viesť k tomu, že to, čo chceli vyťažiť z tejto schôdze, bude smerovať k ich porážke,“ poznamenal Mesežnikov.Koalícii PS/Spolu to, naopak, podľa jeho slov môže pomôcť nejakým percentom navyše. „Protestujúci poslanci majú vo svojom postoji podporu od všetkých opozičných politických strán. Keby bol tento ich postoj kritizovaný, čo i len od jednej strany, tak by to pre nich bolo nepríjemné,“ zdôvodnil Mesežnikov.Na otázku agentúry SITA, či je reálne, aby poslanci takto blokovali rokovanie parlamentu až do volieb, odpovedal, že to nie je veľmi pravdepodobné. „Teoreticky to je predstaviteľné vtedy, ak by sa to zmenilo na celoopozičnú akciu. Teda, že by sa pri blokovaní rečníckeho pultu striedali viaceré opozičné politické strany. Šiesti ľudia by totiž mali asi problém to takto ťahať až do volieb,“ uzavrel politológ.