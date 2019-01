Bloomberg kritizoval Trumpa, označil ho za nebezpečného

Michael Bloomberg, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

McLean 25. januára (TASR) - Bývalý republikánsky starosta New Yorku a miliardár Michael Bloomberg označil amerického prezidenta Donalda Trumpa za "bezohľadného" a "nebezpečného". Podľa neho je čiastočný shutdown v USA "úplným zlyhaním" prezidenta. Informovala o tom v piatok agentúra AP.Bloomberg (76), potenciálny kandidát Demokratickej strany na prezidenta v roku 2020, to povedal v prejave adresovanom podnikateľským lídrom. Tiež si myslí, že "je jasné, že tomuto prezidentovi v tejto chvíli nemožno pomôcť".Ide o jedno z najagresívnejších Bloombergových vyjadrení, ktoré povedal na Trumpovu adresu od svojho prejavu na nominačnom zjazde Demokratickej strany pred dvoma rokmi. Vtedy Trumpa označil za "podvodníka" a varoval pred možnosťou, že sa stane prezidentom.Miliardár Bloomberg bol dlhoročným demokratom až do roku 2001, keď sa stal členom Republikánskej strany a kandidoval na post starostu najväčšieho amerického mesta New York. Členom americkej Demokratickej strany sa stal opäť minulú jeseň.Bloomberg je častým kritikom politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa a pred novembrovými kongresovými voľbami investoval približne 100 miliónov dolárov, aby pomohol demokratom získať väčšinu v Senáte a Snemovni reprezentantov.