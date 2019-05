Bloomberg: Obchodná vojna môže stáť globálnu ekonomiku 600 mld. USD

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 21. mája (TASR) - Obchodná vojna predstavuje veľké riziko pre globálnu ekonomiku. Ak by plne prepukla, straty by mohli podľa odhadov Bloomberg Economics dosiahnuť až 600 miliárd USD (537,30 miliardy eur).Eskalácia obchodnej vojny medzi USA a Čínou zvyšuje riziká ohrozujúce globálnu ekonomiku, ktorá sa aj tak ochladzuje, a tlmí očakávania, že ekonomika sa oživí v druhej polovici roka. Ak clá USA oznámené tento mesiac rovnako ako odvetné opatrenia Číny budú platiť dva roky, globálny hrubý domáci produkt (HDP) by do polovice roka 2021 mohol stratiť 0,3 %, odhaduje Bloomberg. V prípade plne rozvinutej obchodnej vojny, globálny HDP bude nižší o 0,6 %, čo predstavuje takmer 600 miliárd USD, v porovnaní so scenárom, ktorý nepočíta s obchodnou vojnou.(1 EUR = 1,1167 USD)