Bloomberg: Väčšie škody než clá spôsobuje Trump na Twitteri

Na archívnej snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 19. augusta (TASR) - Americké clá na čínsky dovoz sú jedným z dôvodov spomaľovania globálnej ekonomiky. Avšak neistota, ktorú vyvoláva spôsob politiky prezidenta Donalda Trumpa realizovanej prostredníctvom Twitteru, má podľa expertov ešte väčší negatívny vplyv.Neistota týkajúca sa obchodu môže podľa správy od Bloomberg Economics spôsobiť, že svetový hrubý domáci produkt (HDP) bude v roku 2021 o 0,6 % nižší v porovnaní so scenárom, ktorý nepočíta s obchodnou vojnou. To je dvojnásobok v porovnaní s priamym vplyvom samotných ciel a v dolároch to zodpovedá sume 585 miliárd USD (526,88 miliardy eur). Tá bola vypočítaná na základe odhadu Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorý očakáva v roku 2021 svetový HDP na úrovni 97 biliónov USD.Neistota bude mať výraznejší negatívny vplyv na Čínu, ktorej HDP sa zníži o 1 %. HDP Spojených štátov bude nižšie o 0,6 %, tvrdí analýza, ktorej autormi sú Dan Hanson, Jamie Rush a Tom Orlik. Takisto sa v nej uvádza, že Trumpove vyjadrenia na Twitteri o obchode majú väčší negatívny vplyv než clá. Často si protirečia, napríklad čo sa týka pokroku rokovaní s Pekingom, čo spôsobuje firmám problémy pri rozhodovaní o investíciách a najímaní zamestnancov.Podľa analýzy Bloomberg Economics negatívne dosahy obchodnej vojny môžu zmenšiť centrálne banky uvoľnením menovej politiky, avšak úplne nedokážu zabrániť poškodeniu globálnej ekonomiky.(1 EUR = 1,1103 USD)