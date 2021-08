Blue Origin Jeffa Bezosa žaluje NASA, dôvodom je kontrakt s Elonom Muskom

Neférová dohoda

Chcú zaručiť bezpečný návrat na Mesiac

17.8.2021 (Webnoviny.sk) - Firma zakladateľa Amazonu Jeffa Bezosa Blue Origin , ktorá je výrobcom leteckej techniky, zažalovala americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) pre jeho rozhodnutie uzavrieť kontrakt v hodnote 2,9 miliardy dolárov na výrobu dopravného prostriedku pre pristátie astronautov na Mesiaci len so spoločnosťou SpaceX Firma bývalého generálneho riaditeľa Amazonu uviedla, že v súvislosti s kontraktom existujú „podstatné sporné otázky“ a dohodu označila za neférovú. Informuje o tom portál bbc.com.Dôvodom sporu je to, že NASA v apríli pre nedostatok financií uzavrela kontrakt s jednou firmou a nie s dvoma, ako sa očakávalo. NASA sa k žalobe ešte nevyjadrila, ale podporuje ju postoj americkej najvyššej audítorskej inštitúcie, Úradu vládnej zodpovednosti (GAO).Firma Blue Origin v podnete na súd uviedla, že je stále presvedčená, že na vybudovanie pristávacieho systému sú potrební dvaja poskytovatelia. Tento systém má slúžiť na pristátie astronautov na povrchu Mesiaca v roku 2024. Zároveň vyslovila obvinenie, že NASA sa dopustila „nesprávneho vyhodnotenia“ jej návrhov počas tendra.„Sme pevne presvedčení, že problémy identifikované v tomto verejnom obstarávaní a jeho výsledky sa musia riešiť, aby sa obnovila spravodlivosť, vytvorila súťaž a zaručil bezpečný návrat na Mesiac,“ vyjadrila sa firma Blue Origin.Americký Úrad vládnej zodpovednosti však medzitým konštatoval, že NASA „nekonala nesprávne“, keď uzavrela kontrakt len s jednou firmou.NASA musí na žalobu firmy Blue Origin odpovedať do 12. októbra. Spoločnosť SpaceX Elona Muska sa k žalobe zatiaľ nevyjadrila.