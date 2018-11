BMW predala v októbri vyše 200.880 áut

Na archívnej snímke z 10. mája 2017 logo nemeckej automobilky BMW visí na sídle v Mníchove. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 14. novembra (TASR) - Nemecká automobilka BMW predala minulý mesiac vyše 200.880 áut. Oproti rovnakému mesiacu minulého roka to síce predstavuje len mierny rast, stále je to však najlepší výsledok za mesiac október v histórii firmy.Spoločnosť oznámila, že v októbri predala vo svete 200.883 áut. V porovnaní s októbrom minulého roka to znamená rast o 1,7 %. Zároveň upozornila, že historicky najlepší októbrový výsledok dosiahla napriek momentálne zložitej politickej a ekonomickej situácii.Čo sa týka rovnomennej značky BMW, firma minulý mesiac predala 171.131 áut. Medziročne to znamená rast o 1,6 %. Automobilka dokázala zvýšiť predaj aj napriek skomplikovaniu situácie na trhu po tom, ako Európska únia od septembra zaviedla novú metodiku testovania emisií WLTP.Aj predaj značky Mini sa zvýšil, a to o 2,1 % na 29.418 vozidiel. Značku potiahol najmä model Mini Countryman, ktorého predaj vzrástol o 13,8 %.Pozitívne výsledky vykázala firma v sekcii elektrických áut. V októbri sa ich predaj zvýšil o vyše 38 % a za 10 mesiacov tohto roka o viac než 40 %.Celkovo za 10 mesiacov predala spoločnosť BMW takmer 2,036 milióna vozidiel. V porovnaní s 10 mesiacmi minulého roka to znamená rast o 1,3 %.