BMW zvoláva do servisov približne 1,6 milióna dieselových áut

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 23. októbra (TASR) - Nemecká automobilka BMW zvoláva do servisov približne 1,6 milióna dieselových vozidiel pre potenciálne nebezpečenstvo požiaru ich motorov. Rozširuje tak počet opráv z pôvodných menej ako pol milióna vozidiel v Európe a Ázii.Dobrovoľná akcia nasleduje po internom vyšetrovaní spoločnosti, ktoré odhalilo možný únik chladiacej kvapaliny. Táto chyba môže v "extrémnych prípadoch" viesť k vzniku iskier počas jazdy a spôsobiť požiar, uviedla firma so sídlom v Mníchove.Automobilka BMW minulý mesiac znížila svoju prognózu zisku. Odôvodnila to nárastom finančných rezerv na opravy aj napätou situáciou vo svetovom obchode a cenovými tlakmi.Vláda Južnej Kórey po správach o 40 požiaroch v prípade BMW v tomto roku požiadala vodičov, aby odstavili svoje autá, kým neprejdú kontrolou. Polícia tiež prehľadala kancelárie automobilky v Soule.Problémy sa týkajú vozidiel so štvorvalcovými a šesťvalcovými dieselovými motormi, ktoré boli vyrobené v rokoch 2010 a 2017, informovalo BMW. Po prvotnom zvolaní v auguste odhalilo interné vyšetrovanie viac vozidiel s podobnými technickými problémami.