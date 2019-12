Bö dá prednosť rodine pred obhajobou glóbusu

Na snímke Nór Johannes Thingnes Bö sa teší po triumfe v nedeľnej štafete na 4x7,5 km, ktorou sa skončilo 2. kolo Svetového pohára v rakúskom Hochfilzene 15. decembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Le Grand Bornand 18. decembra (TASR) - Najlepší biatlonista súčasnosti Nór Johannes Thingnes Bö oznámil, že v januári sa nepredstaví na pretekoch Svetového pohára. Dôvodom je, že jeho manželka očakáva prírastok do rodiny.Znamená to, že vzdal súboj o obhajobu veľkého krištáľového glóbusu. "," povedal.Bö nastúpi od štvrtka v 3. kole Svetového pohára vo francúzskom Le Grand Bornand, no v januári sa nepredstaví v slovinskej Pokljuke, ani v nemeckých strediskách Oberhof a Ruhpolding.Sezónu Nór nevypúšťa, jeho hlavným cieľom je úspech na majstrovstvách sveta, ktoré v talianskej Anterselve začnú 13. februára. Informáciu priniesla agentúra SID.