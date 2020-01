Bö sa vrátil víťazne do kolotoča Svetového pohára, v pretekoch sa darilo aj Slovákom

Bö je už ako legendárny Poirée

Otčenáš získal prvé body v sezóne



Svetový pohár 2019/2020 v biatlone - 6. kolo



Pokljuka (Slovin.)



Vytrvalostné preteky mužov na 20 km: 1. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 47:54,3 min (0), 2. Martin Fourcade (Fr.) +11,4 s (0), 3. Fabien Claude (Fr.) +25,6 (0), 4. Philipp Nawrath (Nem.) +36,7 (0), 5. Johannes Dale (Nór.) +1:02,4 min (1), 6. Tarjei Bö (Nór.) +1:26,4 (1), ... 39. Martin Otčenáš +5:06,2 min (2), 44. Šimon Bartko +5:25,4 (3), 50. Michal Šíma +5:46,6 (2), 97. Tomáš Hasilla (všetci SR) +10:28,5 (6)



Poradie vo Svetovom pohári (po 12 z 24 pretekov): 1. Martin Fourcade 561 bodov, 2. Quentin Fillon Maillet 472, 3. Simon Desthieux (všetci Fr.) 455, 4. Johannes Thingnes Bö 434, 5. Tarjei Bö (obaja Nór.) 429, 6. Alexander Loginov (Rus.) 415, ... 80. Martin Otčenáš (SR) 2 body



Hodnotenie SP vo vytrvalostných pretekoch (po 2 z 3 pretekov): 1. Martin Fourcade (Fr.) 114 bodov, 2. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 91, 3. Quentin Fillon Maillet a Fabien Claude (obaja Fr.) po 84



23.1.2020 (Webnoviny.sk) - Víťazom druhých tohtosezónnych vytrvalostných pretekov mužov v rámci Svetového pohára v biatlone 2019/2020 sa stal Nór Johannes Thingnes Bö.Rodák z mesta Stryn pre rodičovské povinnosti vynechal ostatné dve podujatia v Oberhofe a Ruhpoldingu, ale v slovinskej Pokljuke predviedol víťazný návrat.S mankom takmer 12 sekúnd finišoval ako druhý Francúz Martin Fourcade a svoje premiérové umiestnenie na stupňoch víťazov v rámci SP dosiahol tretí Fabien Claude.Mladší z bratskej dvojice Böovcov trafil všetkých dvadsať terčov a tradične predviedol jeden z najlepších bežeckých výkonov z celého štartového poľa. Dosiahol svoje 44. individuálne víťazstvo v pretekoch SP, čím vyrovnal zápis legendárneho Francúza Raphaëla Poiréeho.Jeho hlavný rival Martin Fourcade podal takisto kvalitný výkon, ale v jeho neprospech rozhodla o niečo pomalšia streľba. Francúz síce nenadviazal na víťazstvo z úvodných vytrvalostných pretekov sezóny vo švédskom Östersunde, ale udržal si prvé miesto v celkovom poradí Svetového pohára.Vytrvalostné preteky veľmi dobre vyšli aj slovenským reprezentantom. Na 39. mieste skončil Martin Otčenáš a získal prvé dva body do celkového hodnotenia.Na úvodnej streľbe v ľahu spravil dve chyby, ale následne už bol stopercentný. Napriek tomu nebol úplne spokojný. "Mohlo to byť lepšie, trochu som zle zareagoval na prvú ´ležku´. Mrzí ma to. Potom mi už nezostávalo nič iné, ako trafiť všetky terče, pretože v takýchto podmienkach sú aj dve chyby veľa," povedal v rozhovore pre RTVS.Veľmi blízko k bodom bol aj Šimon Bartko, ktorý napokon obsadil 44. miesto. Na strelnici zaváhal trikrát, no pokiaľ by presne mieril pri poslednom dvadsiatom výstrele, tak by obsadil 31. priečku.Elitnú päťdesiatku uzavrel Michal Šíma a najhoršie zo Slovákov si počínal Tomáš Hasilla. Tomu bolo pripísaných až šesť trestných minút, čo ho v konečnom dôsledku odsunulo až na 97. miesto s mankom viac než 10 minút na víťazného Böa.