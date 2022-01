Bobistka Čerňanská si tiež vybojovala miestenku na ZOH v Pekingu, pribudnúť môžu ešte ďalší športovci

Prvá bobistka zo Slovenska

Slováci na ZOH v Pekingu

17.1.2022 (Webnoviny.sk) - Zimné olympijské hry v čínskom Pekingu sa nezadržateľne blížia, do ich začiatku zostáva už len 18 dní. Necelé tri týždne pred štartom bojov pod piatimi kruhmi má okrem 25-členného tímu hokejistov Slovensko nárok aj na ďalších 24 miest.Počas ostatného víkendu sa uzavreli kvalifikácie v ďalších súťažiach a istotu štartu v Pekingu získala napríklad aj 19-ročná bobistka Viktória Čerňanská . Tá sa do Číny prebojovala v ženskej disciplíne monoboby pri jej premiére pod piatimi kruhmi."Stále nemôžem uveriť, že prepíšem históriu ako prvá bobistka zo Slovenska, ktorá pôjde na olympijské hry. Uverím tomu, až keď tam budem," napísala mladá športovkyňa počas víkendu na sociálnej sieti.Čerňanská v minulosti na zimných olympijských hrách mládeže 2020 v Lausanne získala vo svojej disciplíne striebro. Slovensko malo zastúpenie v súťažiach bobistov v rokoch 2002 až 2014, do Pjongčangu 2018 sa slovenskí bobisti neprebojovali.Na ZOH bude štartovať aj 25 hráčov v ľadovom hokeji. Svojich športovcov okrem hokeja a boby vyšle do Pekingu aj na saniach, v behu na lyžiach, biatlone, zjazdovom lyžovaní a snoubordingu.Slovensko má v zjazdovom lyžovaní nárok na päť miesteniek, v slovenskej výprave by nemali chýbať Petra Vlhová, Adam Žampa či Andreas Žampa.V biatlone sa na ZOH predstaví osem Slovákov (Michal Šima, Šimon Bartko, Tomáš Sklenárik, Matej Baloga, Paulína a Ivona Fialkové, Henrieta Horvátová a Veronika Machyniaková).V behu na lyžiach by v Pekingu mali štartovať štyria Slováci, očakáva sa nominácia skúsených tridsiatnikov Aleny Procházkovej či Petra Mlynára.V snoubordingu sa pod päť kruhov kvalifikovala Klaudia Medlová, teoreticky k nej môže pribudnúť aj Samuel Jaroš.Ďalší piati slovenskí športovci do Číny vycestujú bojovať o čo najlepšie umiestnenie na saniach - Jozef Ninis, Marián Skupek, Katarína Šimoňáková a dvojica Tomáš Vaverčák s Matejom Zmijom.V akrobatickom lyžovaní je Slovensko zatiaľ bez miestenky, to sa však ešte môže zmeniť.Uvedené ešte podlieha schváleniu zo strany Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). Vo výprave SR na ZOH 2022 by tak teoreticky mohlo byť až 50 športovcov.