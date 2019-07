Bocianích mláďat v sninskom okrese je najviac od roku 2003

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Stakčín 11. júla (TASR) – V sninskom okrese žije v 33 hniezdach 86 bocianích mláďat. Je to najvyšší počet prírastkov, aký ochranári zaznamenali od roku 2003, keď s pravidelným monitoringom začali. TASR o tom informovala Martina Vlasáková zo Správy Národného parku (NP) Poloniny.V rámci každoročného monitoringu, ktorý NP Poloniny realizuje v sninskom okrese, našli ochranári počas troch sledovacích dní v 18 z 25 obcí obsadených spolu 33 hniezd. Najviac, osem, ktoré obýva spolu 27 jedincov, ich je v Dlhom nad Cirochou. Prázdnych bocianích hniezd je v sledovanom území 19.priblížila priebeh monitoringu Vlasáková.V súvislosti so sledovaním bocianov bielych Vlasáková na sociálnej sieti uviedla, že podľa štatistiky musí rodičovský pár v čase výchovy zabezpečiť pre štyri mláďatá denne aspoň tri kilogramy potravy. Je to približne 10-hodinová pracovná zmena.Ako Vlasáková ďalej informovala, výsledky monitoringu slúžia ako podklad k celoplošnému sčítavaniu na Slovensku. Výsledky hniezdenia z jednotlivých hniezd sú od roku 2001 zaznamenávané v internetovom atlase hniezd bociana bieleho www.bociany.sk.Bocian biely je druhom európskeho významu a jeho spoločenská hodnota je 2300 eur. Aj na ochranu bociana bieleho a bociana čierneho sa v rámci sústavy európskych chránených území NATURA 2000 vyhlasujú chránené vtáčie územia.