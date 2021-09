Bod sa nám máli a potešila ma reakcia Hamšíka, hodnotí Tarkovič remízu Slovenska v Slovinsku

Slováci mohli v Slovinsku vyhrávať 2:0

Hamšík odohral jubilejný zápas

2.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia je v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta do Kataru stále bez prehry.Zverenci trénera Štefana Tarkoviča nenašli premožiteľa ani vo svojom štvrtom vystúpení v kvalifikačnej H-skupine, v stredu večer na štadióne Stožice v Ľubľane remizovali s domácimi Slovincami 1:1, keď oba góly padli ešte pred prestávkou.Skóre duelu otvoril Róbert Boženík a za domáci kontroval Petar Stojanovič. Slováci v ďalšom priebehu dvakrát trafili konštrukciu bránky súpera, skóre sa však už nezmenilo."Chceli sme v zápase uspieť, to znamená vyhrať. Vzhľadom na počet našich šancí, ktoré boli čistejšie ako tie u domácich, sa nám remíza máli. Prevláda teda pozitívne hodnotenie nášho výkonu, škoda len, že nie víťazné. Ak by sme dali gól na 2:0, to by zápas zlomilo v náš prospech definitívne. Gól sme dali po veciach, ktoré robíme, ktoré si na tréningoch pripravujeme, aj keď zas musím povedať, že času na robotu je teraz naozaj málo. Zaťaženosť niektorých hráčov v rýchlom zápasovom tempe je enormná, Schranz hral v krátkom čase tretí, Hamšík štvrtý. Zmena, o ktorej sme nielen hovorili, bola vo viacerých herných komponentoch, dnes je potrebná agresívna, rýchla, kolmá akcia, napokon práve z takej sme dali gól a z takých sme si vytvárali tie šance. Potešila ma aj reakcia v kabíne, keď Hamšík mobilizoval spoluhráčov slovami, že hráme za všetkých, aj tých, čo sú na tribúne. Pre mňa sú všetci členovia kádra rovnocenní," povedal hlavný kouč Tarkovič podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).Celý duel v stredu absolvoval Marek Hamšík , pre ktorého to bol jubilejný 130. štart v reprezentácii SR. "Odohrali sme dobrý zápas. Ujali sme sa vedenia, škoda len, že domáci vyrovnali ešte do prestávky. Pri tyčke a brvne sme mali smolu. Škoda, že Schranziho strela, alebo Kucova hlavička neskončili v bránke. Ideme však ďalej, čakajú nás ďalšie dva ťažké zápasy. Najdôležitejšia bude teraz dobrá regenerácia," poznamenal Hamšík na svojom oficiálnom webe.Slovenskí futbalisti majú na svojom konte zatiaľ 6 bodov za jedno víťazstvo a tri remízy, v tabuľke H-skupiny sú tretí za sedembodovou dvojicou Chorvátsko, Rusko.Trojzápasový septembrový program pokračuje pre Slovákov už v sobotu 4. septembra, keď si v Bratislave na Národnom futbalovom štadióne zmerajú sily s Chorvátmi. Na rovnakom mieste budú 7. septembra hostiť hráčov Cypru.Ďalšie dve stredajšie stretnutia H-skupiny priniesli zaujímavé výsledky. Rusi hrali doma proti Chorvátom bez gólov. "Nemôžem povedať, že som s výsledkom úplne spokojný. Zisk bodu ma teší, ale musíme kráčať vpred. Spokojný teraz budem, ak zdoláme Cyprus aj Maltu," povedal po súboji hlavný kouč Rusov Valerij Karpin.Malťania doma šokujúco rozdielom triedy zdolali Cyperčanov 3:0. Výber Malty pritom v bojoch o MS zaznamenal len svoj tretí triumf v histórii, okrem toho v kvalifikáciách ME pridal ďalšie štyri víťazstvá. Oficiálny web Maltskej futbalovej asociácie pripomenul, že ide o najvyšší kvalifikačný triumf ich tímu v histórii, doteraz ním bolo víťazstvo 2:0 nad Grékmi ešte v roku 1975 v boji o ME 1976.