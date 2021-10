Bodkovaný deň po prvýkrát aj na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.10.2021 (Webnoviny.sk) -Touto aktivitou nadväzujeme na vlaňajší ročník. Cieľom je zapojiť do edukačnej kampane všetky krajiny EÚ. Bodkáčik - združenie pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením a Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR sa pripájajú k osvetovej kampani na podporu pacientov so psoriázou, za ktorej zrodom je Sestra v akcii a členka Pacientskej organizácie SPAE ČR a Revenium. Akciu podporujú zahraničné organizácie IFPA (International Federation of Psoriasis Associations) a EUROPSO (European Federation of Psoriasis Associations) na svojich webových stránkach.Stále sa však stretávame s prípadmi, kedy nepoučení laici žiadajú napríklad personál reštaurácie či kúpaliska o vykázanie pacienta z prevádzky, pretože sa boja nákazy, obchodník upozorní nedotýkať sa tovaru, kaderník odmietne pacienta ostrihať a mnohé ďalšie dehonestujúce situácie, ktoré narušujú už taj ak krehkú pacientovu psychiku. Psoriáza je sama osebe pre pacientov veľmi stresujúca, a ak sa ešte stretne s nepochopením okolia, nezriedka taký pacient prepadá depresii až apatii. Psoriáza sa potom už netýka iba pacienta, ale celej jeho rodiny a blízkeho okolia.Nikto so psoriázou alebo psoriatickou artritídou by nemal zostať so svojimi starosťami sám. Preto podporme pacientov tým, že si dňa. Fantázii, ako zladiť bodkovaný outfit, sa medze nekladú. Prezdieľaním fotografií na sociálnych sieťach tak okoliu ukážeme, že sú nám známe základné fakty o psoriáze/lupienke.Do kampane sa zapojil aj "Igráček EFKO". Igráčka je možné si objednať v eshope: http://revenium.cz/kategorie-produktu/puntikovy-den/ Výťažok z tejto akcie poputuje na podporu detským pacientom, ktorým sa prispeje na ozdravný pobyt pri mori. Cieľom je prepojiť pacientov s verejnosťou a ukázať, že ani na Slovensku nám nie sú ľudia so psoriázou ľahostajní. Správnou edukáciou verejnosti pomôcť odstrániť sociálne stigmy a mýty, ktoré okolo psoriázy /lupienky/ kolujú.Viac info nájdete na: www.bodkacik.sk , FB Bodkáčik, www.spaa-sr.webnode.sk Informačný servis